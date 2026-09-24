FC 27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux offensifs centraux (MOC) du mode Carrière

Retrouvez la liste complète des pépites et meilleurs jeunes joueurs pour le mode Carrière de FC 27 au poste de milieu offensif central (MOC).

Nous vous avons sélectionné une liste de plusieurs éléments, considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de leur génération au poste de milieu offensif central. Ces différentes pépites sont classées en fonction de leur potentiel maximal et seront toutes dotées d'un potentiel minimal de 83 et d'une valeur monétaire n'excédant pas les 15 millions d'euros. Bien évidemment, ces joueurs, triés sur le volet, auront les capacités et caractéristiques nécessaires pour satisfaire la plupart des entraîneurs, quels que soit l'envergure du club et le budget destiné aux transferts.



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Milieux offensifs centraux (MOC)

Notes Nom Âge Club Prix 75→86 (+11) Á. Montoro

(MG, MOC, AG, MC) 19 Botafogo 12 M 75→84 (+9) Álvaro Rodríguez

(BU, MOC) 21 AFC Bournemouth 12,5 M 75→86 (+11) E. Nwaneri

(AD, MOC, MD, MC) 19 Borussia Dortmund 12 M 75→87 (+12) G. Prestianni

(AD, MD, MOC, BU) 20 SL Benfica 13,5 M 75→84 (+9) A. Ibrahimović

(MG, MD, MOC, AG, AD, MC) 20 FC Augsburg 12,5 M 75→87 (+12) K. Smit

(MC, MDC, MOC) 20 AZ Alkmaar 13,5 M 74→84 (+10) T. Dibling

(MD, MOC, AD) 20 Everton FC 9,5 M 74→84 (+10) N. Pisilli

(MC, MOC) 21 AS Roma 9,5 M 74→85 (+11) K. Páez

(MOC, MD, BU, MC, AD) 19 Chelsea FC 9 M 74→84 (+10) C. Rigg

(MOC, MD, MC) 19 Sunderland AFC 9 M 74→83 (+9) E. Ben Seghir

(MOC, MG, MC, AG) 21 Bayer 04 Leverkusen 9,5 M 74→84 (+10) R. Pukštas

(MC, MOC, MDC) 21 Middlesbrough FC 9,5 M 74→87 (+13) G. Mora

(MOC, AG, MC, MG) 17 Tijuana 9,5 M 74→85 (+11) Mateus Mané

(MOC, AG, AD, MC, MG, MD) 18 Wolverhampton Wanderers 9 M 74→88 (+14) M. Moore

(AG, MG, MOC, MC) 18 1. FC Köln 10 M 74→84 (+10) J. King

(MOC, MC, MDC) 19 Fulham FC 9 M 73→84 (+11) Mathias de Amorim

(MC, MOC, MDC) 21 Famalicão 7 M 73→85 (+12) C. Echeverri

(MOC, BU) 20 SL Benfica 7,5 M 73→83 (+10) I. Ansah

(BU, MOC, AG, MG) 21 Hull City 7 M 73→85 (+12) E. Banzuzi

(MC, MDC, MOC) 21 RB Leipzig 7,5 M 73→83 (+10) S. Kılıçsoy

(BU, MOC) 20 Beşiktaş JK 6,5 M 73→83 (+10) A. Milambo

(MC, MOC) 21 Brentford 7 M 73→83 (+10) A. Jagušić

(MOC, AD, MD, MC) 20 Panathinaikos FC 6,5 M 73→85 (+12) Dro Fernández

(MC, MOC, MDC) 18 Paris Saint-Germain 7 M 73→86 (+13) Peio Canales

(MOC, MC) 21 Athletic Club 7,5 M 73→85 (+12) H. Armstrong

(MC, MDC, MOC) 19 Everton FC 7 M 73→85 (+12) C. Mouzakitis

(MC, MOC, MDC) 19 Hull City 7 M 72→84 (+12) N. Aséko

(MC, MDC, MD, MOC, AD) 20 Eintracht Frankfurt 5,5 M 72→83 (+11) T. Fukui

(MC, MOC, MDC) 21 FC Arouca 5 M 72→83 (+11) A. Devine

(MOC, MC, MG, MDC, AG) 21 Preston North End 5,5 M 72→84 (+12) M. Stroeykens

(MC, MOC, MDC) 21 RSC Anderlecht 5,5 M 72→83 (+11) T. Aranda

(MG, MOC, AG) 19 Boca Juniors 5 M 72→86 (+14) S. Steur

(MC, MDC, MOC) 18 Newcastle United 5,5 M 72→87 (+15) C. Inao Oulaï

(MDC, MOC, MC) 20 Fiorentina 5,5 M 72→85 (+13) Luis Guilherme

(MG, MD, MOC, AG, AD) 20 Sporting CP 5,5 M 72→84 (+12) T. Jørgensen

(MC, MOC, MDC) 20 Toulouse FC 5,5 M 71→83 (+12) Z. Gozo

(MD, MOC, AD, MC) 19 Crystal Palace 4,4 M 71→86 (+15) W. Mohya

(MOC, BU) 17 Borussia Mönchengladbach 4,3 M 71→84 (+13) K. Alajbegović

(MOC, MG, AG, BU) 18 Juventus FC 4,4 M 71→83 (+12) Kim Min Su

(AG, MG, MOC) 20 Rangers FC 4,5 M 71→83 (+12) N. Nartey

(MC, BU, MOC) 20 Olympique Lyonnais 4,5 M 70→86 (+16) S. Inácio

(MOC, BU) 18 Borussia Dortmund 4 M 70→84 (+14) M. Culbreath

(MD, MOC, DD) 18 Bayer 04 Leverkusen 3,7 M 70→84 (+14) Thiago Pitarch

(MC, MDC, MOC) 18 Real Madrid 3,7 M 70→87 (+17) F. Onyeka

(MOC, BU, MC) 19 SV Elversberg 4,1 M 69→84 (+15) A. Traore

(MDC, MOC, MC) 21 Al Ain 3,2 M 69→84 (+15) S. Nypan

(MC, MOC, BU) 19 Lommel SK 3,3 M 69→83 (+14) O. Ugresic

(MC, MOC, MDC) 19 PAOK 3,3 M 69→85 (+16) D. Mukasa

(MOC, MC) 18 West Ham United 3,5 M 69→84 (+15) R. Bounida

(AD, MOC, MD) 20 Ajax 3,4 M 69→83 (+14) S. Andino

(MG, MD, MOC, AG, AD, MC) 20 Panathinaikos FC 3,4 M 68→83 (+15) H. Sochůrek

(MC, MDC, MOC) 18 Sparta Praha 2,8 M 68→84 (+16) M. Liberali

(MOC, BU) 19 Como 3,1 M 67→85 (+18) T. Nyoni

(MC, MOC, MDC) 19 Liverpool FC 2,6 M 67→84 (+17) N. Fernandez

(MOC, DG, MC, MDC) 18 PSV 2,6 M 67→83 (+16) Z. Yohanna

(MD, AD, MOC, MC) 19 Brighton & Hove Albion 2,6 M 67→83 (+16) J. Meza

(MC, MD, MOC) 18 River Plate 2,6 M 66→85 (+19) Gabriel Mec

(MOC, AD, AG, MC, MD, MG) 18 FC Porto 2,2 M 66→84 (+18) Quim Junyent

(MC, MOC, MDC) 19 UD Almería 2,2 M 66→87 (+21) A. Ouazane

(MOC, AG, MC, MG) 17 Ajax 2,7 M Plus de pépites et meilleurs jeunes

Il est important de noter que la plupart des joueurs mentionnés ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'un transfert au cours de ce mercato estival, sauf ceux dont le nom est suivi d'un astérisque (*). Dès lors, il vous sera possible de recruter ceux-cide votre carrière.



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