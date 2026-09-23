FC 27 : MàJ v1.0.1 du 23 septembre, le patch notes
le 23 septembre 2026 à 12h26
Disponible en accès anticipé depuis quelques jours, FC 27 arrive pour toutes et tous ce 25 septembre. Après le retour des joueurs, EA Sports vient de déployer une petite mise à jour, dans le but que celles et ceux qui le découvre ce vendredi profitent de la meilleure version possible. Rassurez-vous, aucun changement au niveau du gameplay n'a été effectué. Vous pouvez découvrir le patch notes de la mise à jour v1.0.1 de FC 27 ci-dessous.
Patch v1.0.1 de FC 27
Ultimate Team
Correction du problème suivant
- Lors de la sélection d'un élément j. qui ne répondait pas aux exigences de l'option "Filtrer les Évolutions par élément j.", certaines parties de l'interface pouvaient devenir inactives.
The Grounds
Correction des problèmes suivants
- Les personnes ne pouvaient pas effectuer de gestes techniques 5 étoiles pendant les matchs de football de rue dans The Grounds, même si leur avatar avait le niveau technique approprié débloqué et équipé.
- Parfois, les personnes ne pouvaient pas rejoindre le match avec la fonctionnalité "Rejoindre à chaud".
- Parfois, les personnes pouvaient avoir un ping élevé de manière inattendue dans les matchs de championnat.
Les modifications suivantes ont été apportées
- Dans la jouabilité réaliste uniquement (disponible en mode Carrière et Coup d'envoi), les valeurs par défaut des curseurs de vitesse des luttes et des luttes avec accélération ont été modérément augmentées. Ce changement n'a aucun impact sur la jouabilité compétitive.
- Dans les matchs 11-11 de The Grounds, l'impact de la fatigue sur l'endurance des athlètes à long terme a été accru.
Correction des problèmes suivants
- Parfois, les personnes utilisant un préréglage de commande personnalisé ne pouvaient pas effectuer les actions souhaitées.
Général, audio et visuel
Correction des problèmes suivants
- Correction de certains problèmes de stabilité qui pouvaient se produire.
Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 18 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'hésitez pas à consulter nos nombreux guides si vous avez besoin d'une quelconque aide. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
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