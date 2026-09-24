FC 27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux défensifs centraux (MDC) du mode Carrière

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 24 septembre 2026 à 13h18
Retrouvez la liste complète des pépites et meilleurs jeunes joueurs pour le mode Carrière de FC 27 au poste de milieu défensif central (MDC).
FC 27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux défensifs centraux (MDC) du mode Carrière

Nous vous avons sélectionné une liste de plusieurs éléments, considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de leur génération au poste de milieu défensif central. Ces différentes pépites sont classées en fonction de leur potentiel maximal et seront toutes dotées d'un potentiel minimal de 83 et d'une valeur monétaire n'excédant pas les 15 millions d'euros. Bien évidemment, ces joueurs, triés sur le volet, auront les capacités et caractéristiques nécessaires pour satisfaire la plupart des entraîneurs, quels que soit l'envergure du club et le budget destiné aux transferts.

À lire également

FC 27 : Pépites et meilleurs jeunes du mode Carrière

FC 27 : Pépites et meilleurs jeunes du mode Carrière

Il est important de noter que la plupart des joueurs mentionnés ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'un transfert au cours de ce mercato estival, sauf ceux dont le nom est suivi d'un astérisque (*). Dès lors, il vous sera possible de recruter ceux-ci dès les premières semaines de votre carrière.

Milieux défensifs centraux (MDC)

Notes Nom Âge Club Prix
75→85 (+10) fr V. Atangana
(MDC, MC)		 20 Al Ahli SFC 11,5 M
75→83 (+8) pt Dário Essugo
(MDC, MC)		 21 RC Strasbourg Alsace 12 M
75→87 (+12) nl K. Smit
(MC, MDC, MOC)		 20 AZ Alkmaar 13,5 M
74→84 (+10) us R. Pukštas
(MC, MOC, MDC)		 21 Middlesbrough FC 9,5 M
74→85 (+11) fr R. Matondo
(MC, MDC)		 18 Paris FC 9 M
74→83 (+9) es Chema
(MDC, MC)		 21 Brighton & Hove Albion 9 M
74→84 (+10) en J. King
(MOC, MC, MDC)		 19 Fulham FC 9 M
73→84 (+11) pt Mathias de Amorim
(MC, MOC, MDC)		 21 Famalicão 7 M
73→85 (+12) cd E. Banzuzi
(MC, MDC, MOC)		 21 RB Leipzig 7,5 M
73→83 (+10) be L. Noubi
(DC, DD, MDC)		 21 RC Deportivo A Coruña 6,5 M
73→85 (+12) es Dro Fernández
(MC, MOC, MDC)		 18 Paris Saint-Germain 7 M
73→83 (+10) ar M. Amondarain
(MC, MDC, MD, DC, AD)		 21 Bologna FC 7 M
73→85 (+12) en H. Armstrong
(MC, MDC, MOC)		 19 Everton FC 7 M
73→85 (+12) gr C. Mouzakitis
(MC, MOC, MDC)		 19 Hull City 7 M
73→84 (+11) gh C. Yirenkyi
(MC, DC, MDC)		 20 Coventry City 6,5 M
73→84 (+11) hu A. Tóth
(MC, MDC)		 20 AFC Bournemouth 6,5 M
72→84 (+12) de N. Aséko
(MC, MDC, MD, MOC, AD)		 20 Eintracht Frankfurt 5,5 M
72→83 (+11) it C. Ndour
(MC, MDC)		 21 Fiorentina 5 M
72→83 (+11) jp T. Fukui
(MC, MOC, MDC)		 21 FC Arouca 5 M
72→83 (+11) en A. Devine
(MOC, MC, MG, MDC, AG)		 21 Preston North End 5,5 M
72→83 (+11) mx O. Vargas
(MDC, MC, MG, AG)		 20 Atlético Madrid 4,8 M
72→83 (+11) pl A. Kozubal
(MC, MDC, DC)		 21 Lech Poznań 5 M
72→84 (+12) cd M. Stroeykens
(MC, MOC, MDC)		 21 RSC Anderlecht 5,5 M
72→87 (+15) fr A. Vossah
(MDC, MC)		 18 Toulouse FC 5 M
72→86 (+14) nl S. Steur
(MC, MDC, MOC)		 18 Newcastle United 5,5 M
72→87 (+15) ci C. Inao Oulaï
(MDC, MOC, MC)		 20 Fiorentina 5,5 M
72→84 (+12) dk T. Jørgensen
(MC, MOC, MDC)		 20 Toulouse FC 5,5 M
71→85 (+14) es Xavi Espart
(DD, MDC, DG, MC)		 19 FC Barcelona 4,3 M
71→83 (+12) ci P. Zabi
(MC, MDC)		 19 Paris FC 4,4 M
71→88 (+17) be N. De Cat
(MDC, MC)		 17 TSG 1899 Hoffenheim 4,4 M
71→87 (+16) cd J. Mokio
(MDC, MC, DG)		 18 Ajax 4,5 M
70→84 (+14) sco L. Miller
(MC, MDC)		 19 Udinese Calcio 3,8 M
70→84 (+14) es Thiago Pitarch
(MC, MDC, MOC)		 18 Real Madrid 3,7 M
70→83 (+13) nl M. Young
(DC, MDC)		 20 Sparta Rotterdam 3,6 M
70→83 (+13) es Izan Merino
(MDC, MC)		 20 Málaga CF 3,6 M
69→84 (+15) ml A. Traore
(MDC, MOC, MC)		 21 Al Ain 3,2 M
69→83 (+14) rs O. Ugresic
(MC, MOC, MDC)		 19 PAOK 3,3 M
69→83 (+14) fi M. Siltanen
(MDC, MC)		 19 Djurgårdens IF 3,1 M
68→85 (+17) co M. Orozco
(MC, MDC)		 18 CD Castellón 3 M
68→83 (+15) cz H. Sochůrek
(MC, MDC, MOC)		 18 Sparta Praha 2,8 M
68→88 (+20) de K. Eichhorn
(MDC, MC)		 16 Bayer 04 Leverkusen 3,1 M
67→85 (+18) en T. Nyoni
(MC, MOC, MDC)		 19 Liverpool FC 2,6 M
67→84 (+17) nl L. Martes
(DD, DC, MDC)		 18 Sparta Rotterdam 2,5 M
67→84 (+17) be N. Fernandez
(MOC, DG, MC, MDC)		 18 PSV 2,6 M
67→83 (+16) ci E. Kakou
(DC, DD, MDC)		 21 Cercle Brugge KSV 2,6 M
66→84 (+18) es Quim Junyent
(MC, MOC, MDC)		 19 UD Almería 2,2 M
66→85 (+19) es Carlos Macià
(MC, MDC)		 17 Villarreal CF 2,1 M
66→83 (+17) es Selton
(MOC, MC, MDC)		 19 Athletic Club 2,2 M
65→84 (+19) gn O. Diabate
(MDC, MC)		 18 Gençlerbirliği SK 1,7 M
65→83 (+18) it C. Comotto
(MC, MDC)		 18 AC Milan 1,8 M
64→83 (+19) ie R. Finneran
(MDC, MC)		 18 Notts County 1,4 M
64→83 (+19) de F. Samba
(MC, MDC)		 17 Manchester City 1,5 M
64→84 (+20) en R. Walsh
(MC, MOC, MDC)		 17 Wigan Athletic 1,6 M
64→83 (+19) en L. Page
(MC, MOC, MDC)		 17 Leicester City 1,5 M
63→85 (+22) pt Bernardo Lima
(MC, MDC)		 18 FC Porto 1,5 M
63→84 (+21) pt Tiago Silva
(MC, MDC)		 18 FC Porto 1,5 M
63→83 (+20) at L. Weinhandl
(MC, MDC)		 17 SK Sturm Graz 1,3 M
62→84 (+22) pt Miguel Figueiredo
(MC, MDC)		 17 SL Benfica 1,2 M
62→85 (+23) de M. Kaba
(MDC, MC)		 17 Borussia Dortmund 1,2 M
61→85 (+24) lu E. dos Santos
(MC, MDC)		 17 Borussia Dortmund 1 M
Plus de pépites et meilleurs jeunes


Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStationXbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :

  • PC
    • Edition Standard → 54,99 € au lieu de 70 €, soit 21 % de réduction.
    • Edition Ultimate → 77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
  • Xbox Series X|S
    • Edition Standard → 55,99 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
    • Edition Ultimate → 82,99 € au lieu de 110 €, soit 25 % de réduction.
    • 1050 Points FC8,79 € au lieu de 10 €, soit 12 % de réduction.
    • 2800 Points FC20,49 € au lieu de 25 €, soit 18 % de réduction.
    • 5900 Points FC39,49 € au lieu de 50 €, soit 21 % de réduction.
    • 12 000 Points FC77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
    • 18 500 Points FC116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 €94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

FC 27 : TOTW 2 : Olise, Raphina et Marquinhos cartonnent
FC 27 23 septembre 2026

FC 27 : TOTW 2 : Olise, Raphina et Marquinhos cartonnent

À partir de ce 23 septembre à 19 heures, les joueurs composant la TOTW 2 dans FC 27 seront disponibles jusqu'au mercredi suivant à 18h59, dans les différents packs proposés. Comme d'habitude, 23 joueurs ayant réalisé de belles et jolies performances au cours des sept derniers jours seront mis en avant.
FC 27 : MàJ v1.0.1 du 23 septembre, le patch notes
FC 27 23 septembre 2026

FC 27 : MàJ v1.0.1 du 23 septembre, le patch notes

Découvrez le patch notes de la toute première mise à jour de FC 27, qui vient corriger quelques soucis avant le grand lancement mondial.
Les joueurs de FC 27 supplient EA de ne rien changer au gameplay
FC 27 22 septembre 2026

Les joueurs de FC 27 supplient EA de ne rien changer au gameplay

Le lancement de FC 27 fait l'unanimité auprès des joueurs. Avec un gameplay exigeant et une défense manuelle enfin récompensée, la communauté est aux anges. Mais une peur grandit, que les développeurs déploient une mise à jour qui gâche tout, comme ce fut le cas par le passé.

commentaire (0)