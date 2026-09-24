FC 27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux défensifs centraux (MDC) du mode Carrière

Retrouvez la liste complète des pépites et meilleurs jeunes joueurs pour le mode Carrière de FC 27 au poste de milieu défensif central (MDC).

Nous vous avons sélectionné une liste de plusieurs éléments, considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de leur génération au poste de milieu défensif central. Ces différentes pépites sont classées en fonction de leur potentiel maximal et seront toutes dotées d'un potentiel minimal de 83 et d'une valeur monétaire n'excédant pas les 15 millions d'euros. Bien évidemment, ces joueurs, triés sur le volet, auront les capacités et caractéristiques nécessaires pour satisfaire la plupart des entraîneurs, quels que soit l'envergure du club et le budget destiné aux transferts.



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Milieux défensifs centraux (MDC)

Notes Nom Âge Club Prix 75→85 (+10) V. Atangana

(MDC, MC) 20 Al Ahli SFC 11,5 M 75→83 (+8) Dário Essugo

(MDC, MC) 21 RC Strasbourg Alsace 12 M 75→87 (+12) K. Smit

(MC, MDC, MOC) 20 AZ Alkmaar 13,5 M 74→84 (+10) R. Pukštas

(MC, MOC, MDC) 21 Middlesbrough FC 9,5 M 74→85 (+11) R. Matondo

(MC, MDC) 18 Paris FC 9 M 74→83 (+9) Chema

(MDC, MC) 21 Brighton & Hove Albion 9 M 74→84 (+10) J. King

(MOC, MC, MDC) 19 Fulham FC 9 M 73→84 (+11) Mathias de Amorim

(MC, MOC, MDC) 21 Famalicão 7 M 73→85 (+12) E. Banzuzi

(MC, MDC, MOC) 21 RB Leipzig 7,5 M 73→83 (+10) L. Noubi

(DC, DD, MDC) 21 RC Deportivo A Coruña 6,5 M 73→85 (+12) Dro Fernández

(MC, MOC, MDC) 18 Paris Saint-Germain 7 M 73→83 (+10) M. Amondarain

(MC, MDC, MD, DC, AD) 21 Bologna FC 7 M 73→85 (+12) H. Armstrong

(MC, MDC, MOC) 19 Everton FC 7 M 73→85 (+12) C. Mouzakitis

(MC, MOC, MDC) 19 Hull City 7 M 73→84 (+11) C. Yirenkyi

(MC, DC, MDC) 20 Coventry City 6,5 M 73→84 (+11) A. Tóth

(MC, MDC) 20 AFC Bournemouth 6,5 M 72→84 (+12) N. Aséko

(MC, MDC, MD, MOC, AD) 20 Eintracht Frankfurt 5,5 M 72→83 (+11) C. Ndour

(MC, MDC) 21 Fiorentina 5 M 72→83 (+11) T. Fukui

(MC, MOC, MDC) 21 FC Arouca 5 M 72→83 (+11) A. Devine

(MOC, MC, MG, MDC, AG) 21 Preston North End 5,5 M 72→83 (+11) O. Vargas

(MDC, MC, MG, AG) 20 Atlético Madrid 4,8 M 72→83 (+11) A. Kozubal

(MC, MDC, DC) 21 Lech Poznań 5 M 72→84 (+12) M. Stroeykens

(MC, MOC, MDC) 21 RSC Anderlecht 5,5 M 72→87 (+15) A. Vossah

(MDC, MC) 18 Toulouse FC 5 M 72→86 (+14) S. Steur

(MC, MDC, MOC) 18 Newcastle United 5,5 M 72→87 (+15) C. Inao Oulaï

(MDC, MOC, MC) 20 Fiorentina 5,5 M 72→84 (+12) T. Jørgensen

(MC, MOC, MDC) 20 Toulouse FC 5,5 M 71→85 (+14) Xavi Espart

(DD, MDC, DG, MC) 19 FC Barcelona 4,3 M 71→83 (+12) P. Zabi

(MC, MDC) 19 Paris FC 4,4 M 71→88 (+17) N. De Cat

(MDC, MC) 17 TSG 1899 Hoffenheim 4,4 M 71→87 (+16) J. Mokio

(MDC, MC, DG) 18 Ajax 4,5 M 70→84 (+14) L. Miller

(MC, MDC) 19 Udinese Calcio 3,8 M 70→84 (+14) Thiago Pitarch

(MC, MDC, MOC) 18 Real Madrid 3,7 M 70→83 (+13) M. Young

(DC, MDC) 20 Sparta Rotterdam 3,6 M 70→83 (+13) Izan Merino

(MDC, MC) 20 Málaga CF 3,6 M 69→84 (+15) A. Traore

(MDC, MOC, MC) 21 Al Ain 3,2 M 69→83 (+14) O. Ugresic

(MC, MOC, MDC) 19 PAOK 3,3 M 69→83 (+14) M. Siltanen

(MDC, MC) 19 Djurgårdens IF 3,1 M 68→85 (+17) M. Orozco

(MC, MDC) 18 CD Castellón 3 M 68→83 (+15) H. Sochůrek

(MC, MDC, MOC) 18 Sparta Praha 2,8 M 68→88 (+20) K. Eichhorn

(MDC, MC) 16 Bayer 04 Leverkusen 3,1 M 67→85 (+18) T. Nyoni

(MC, MOC, MDC) 19 Liverpool FC 2,6 M 67→84 (+17) L. Martes

(DD, DC, MDC) 18 Sparta Rotterdam 2,5 M 67→84 (+17) N. Fernandez

(MOC, DG, MC, MDC) 18 PSV 2,6 M 67→83 (+16) E. Kakou

(DC, DD, MDC) 21 Cercle Brugge KSV 2,6 M 66→84 (+18) Quim Junyent

(MC, MOC, MDC) 19 UD Almería 2,2 M 66→85 (+19) Carlos Macià

(MC, MDC) 17 Villarreal CF 2,1 M 66→83 (+17) Selton

(MOC, MC, MDC) 19 Athletic Club 2,2 M 65→84 (+19) O. Diabate

(MDC, MC) 18 Gençlerbirliği SK 1,7 M 65→83 (+18) C. Comotto

(MC, MDC) 18 AC Milan 1,8 M 64→83 (+19) R. Finneran

(MDC, MC) 18 Notts County 1,4 M 64→83 (+19) F. Samba

(MC, MDC) 17 Manchester City 1,5 M 64→84 (+20) R. Walsh

(MC, MOC, MDC) 17 Wigan Athletic 1,6 M 64→83 (+19) L. Page

(MC, MOC, MDC) 17 Leicester City 1,5 M 63→85 (+22) Bernardo Lima

(MC, MDC) 18 FC Porto 1,5 M 63→84 (+21) Tiago Silva

(MC, MDC) 18 FC Porto 1,5 M 63→83 (+20) L. Weinhandl

(MC, MDC) 17 SK Sturm Graz 1,3 M 62→84 (+22) Miguel Figueiredo

(MC, MDC) 17 SL Benfica 1,2 M 62→85 (+23) M. Kaba

(MDC, MC) 17 Borussia Dortmund 1,2 M 61→85 (+24) E. dos Santos

(MC, MDC) 17 Borussia Dortmund 1 M Plus de pépites et meilleurs jeunes

Il est important de noter que la plupart des joueurs mentionnés ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'un transfert au cours de ce mercato estival, sauf ceux dont le nom est suivi d'un astérisque (*). Dès lors, il vous sera possible de recruter ceux-cide votre carrière.



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