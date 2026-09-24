FC 27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux droits (MD) du mode Carrière

Retrouvez la liste complète des pépites et meilleurs jeunes joueurs pour le mode Carrière de FC 27 au poste de milieu droit (MD).

Nous vous avons sélectionné une liste de plusieurs éléments, considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de leur génération au poste de milieu droit. Ces différentes pépites sont classées en fonction de leur potentiel maximal et seront toutes dotées d'un potentiel minimal de 83 et d'une valeur monétaire n'excédant pas les 15 millions d'euros. Bien évidemment, ces joueurs, triés sur le volet, auront les capacités et caractéristiques nécessaires pour satisfaire la plupart des entraîneurs, quels que soit l'envergure du club et le budget destiné aux transferts.



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Milieux droits (MD)

Notes Nom Âge Club Prix 76→83 (+7) Fresneda

(DD, MD) 21 Sporting CP 14,5 M 75→85 (+10) C. Bonsu Baah

(MG, MD, AG, AD) 21 Al Qadsiah FC 12,5 M 75→86 (+11) E. Nwaneri

(AD, MOC, MD, MC) 19 Borussia Dortmund 12 M 75→87 (+12) G. Prestianni

(AD, MD, MOC, BU) 20 SL Benfica 13,5 M 75→84 (+9) A. Ibrahimović

(MG, MD, MOC, AG, AD, MC) 20 FC Augsburg 12,5 M 75→84 (+9) Roger Fernandes

(MG, MD, AG, AD) 20 Al Ittihad 12,5 M 74→83 (+9) M. Carrizo

(AD, MD) 20 FC København 9,5 M 74→84 (+10) T. Dibling

(MD, MOC, AD) 20 Everton FC 9,5 M 74→85 (+11) K. Páez

(MOC, MD, BU, MC, AD) 19 Chelsea FC 9 M 74→84 (+10) C. Rigg

(MOC, MD, MC) 19 Sunderland AFC 9 M 74→85 (+11) R. Bardghji

(AD, MD) 20 FC Barcelona 9,5 M 74→85 (+11) Mateus Mané

(MOC, AG, AD, MC, MG, MD) 18 Wolverhampton Wanderers 9 M 74→88 (+14) O. Pietuszewski

(MG, AG, MD, AD) 18 FC Porto 10 M 74→83 (+9) B. Önal

(MG, MD, AG, AD) 21 Lille OSC 9,5 M 74→87 (+13) J. Seys

(DG, DD, MG, MD) 21 Club Brugge KV 10 M 73→83 (+10) Mella

(MD, DD, MG, AD, AG) 21 RC Deportivo A Coruña 7 M 73→83 (+10) A. Jagušić

(MOC, AD, MD, MC) 20 Panathinaikos FC 6,5 M 73→83 (+10) M. Amondarain

(MC, MDC, MD, DC, AD) 21 Bologna FC 7 M 73-1→83-1 (+10) S. Ouaissa

(AD, MD) 21 PSV 7 M 73→83 (+10) G. Yassine

(MD, MG, AD, AG) 20 RC Strasbourg Alsace 6,5 M 72→84 (+12) N. Aséko

(MC, MDC, MD, MOC, AD) 20 Eintracht Frankfurt 5,5 M 72→84-1 (+12) K. Sabbe

(DD, DG, MD, MG) 21 Club Brugge KV 5,5 M 72→84 (+12) J. Duranville

(MD, MG, AG, AD) 20 Olympique Lyonnais 5,5 M 72→83 (+11) A. Amaimouni

(MD, AD) 21 Eintracht Frankfurt 5,5 M 72→85 (+13) Luis Guilherme

(MG, MD, MOC, AG, AD) 20 Sporting CP 5,5 M 72→84 (+12) T. George

(MG, MD, BU, AG) 20 Everton FC 5,5 M 71→85 (+14) I. Subiabre

(MG, MD, BU, AG, AD) 19 Tigre 4,4 M 71→83 (+12) J. Addai

(MD, AD) 20 Como 4,5 M 71→83 (+12) Z. Gozo

(MD, MOC, AD, MC) 19 Crystal Palace 4,4 M 71→83 (+12) E. Baum

(DD, MD) 20 Eintracht Frankfurt 4,3 M 71→85 (+14) T. Gomis

(MG, MD, BU, AG, AD) 19 RB Leipzig 4,4 M 71→84 (+13) B. Gannon-Doak

(MD, AD) 20 AFC Bournemouth 4,5 M 70→83 (+13) O. Maamma

(MD, MG, AD, AG) 20 Watford 3,8 M 70→83 (+13) N. Irankunda

(MD, BU, MG, AD, AG) 20 Sporting CP 3,8 M 70→83 (+13) Alysson

(MD, AD) 20 Aston Villa 3,8 M 70→84 (+14) M. Culbreath

(MD, MOC, DD) 18 Bayer 04 Leverkusen 3,7 M 70→85 (+15) O. Camara

(MD, BU, MG, AD) 19 Vitória SC 3,8 M 70→83 (+13) Pablo García

(AD, MD, MG, AG) 20 Racing Santander 3,8 M 69→84 (+15) R. Bounida

(AD, MOC, MD) 20 Ajax 3,4 M 69→84 (+15) F. Curtis

(AG, MD, MG) 19 Rangers FC 3,3 M 69→83 (+14) S. Andino

(MG, MD, MOC, AG, AD, MC) 20 Panathinaikos FC 3,4 M 68→84 (+16) D. Satpayev

(BU, MD, MG, AD, AG) 17 Burnley 3 M 68→83 (+15) C. Donovan

(DD, DC, MD) 19 Celtic FC 2,7 M 67→85 (+18) J. Bisiwu

(AG, AD, BU, MG, MD) 18 FC Barcelona 2,6 M 67→83 (+16) Z. Yohanna

(MD, AD, MOC, MC) 19 Brighton & Hove Albion 2,6 M 67→83 (+16) J. Meza

(MC, MD, MOC) 18 River Plate 2,6 M 67→85 (+18) J. Monga

(MG, MD, AG, AD) 16 Swansea City 2,5 M 67→85 (+18) C. Sullivan

(MD, MG, AD, AG) 16 Philadelphia Union 2,5 M 66→85 (+19) Gabriel Mec

(MOC, AD, AG, MC, MD, MG) 18 FC Porto 2,2 M 66→84 (+18) R. McAidoo

(AD, MD) 18 Manchester City 2,2 M 66→84 (+18) Dani Budesca

(DD, MD) 20 Córdoba CF 2,2 M 65→84 (+19) S. Lacey

(MD, AD) 19 Manchester United 1,8 M 65→84 (+19) S. van Persie

(BU, AD, MD) 19 Feyenoord 1,9 M 65→84 (+19) K. Morrison

(MD, MOC, MG, AD, MC, AG) 19 Sheffield Wednesday 1,8 M 65→84 (+19) Lucas Ferreira

(MOC, MD, MC, AD) 19 FC Luzern 1,8 M 65→84 (+19) Toni Fernández

(AD, MD) 17 Venezia FC 1,8 M 64→83 (+19) R. Kavuma-McQueen

(MD, MG, AD, AG) 17 Portsmouth 1,5 M 64→83 (+19) C. Güner

(AD, AG, MD, MG) 18 Galatasaray SK 1,5 M 63→84 (+21) Ruan Pablo

(AD, AG, MD, MG) 17 Bahia 1,5 M 60→83 (+23) André Miranda

(AD, AG, MD, MG) 18 FC Porto 0,775 M Plus de pépites et meilleurs jeunes

Il est important de noter que la plupart des joueurs mentionnés ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'un transfert au cours de ce mercato estival, sauf ceux dont le nom est suivi d'un astérisque (*). Dès lors, il vous sera possible de recruter ceux-cide votre carrière.



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