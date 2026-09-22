FC 27 : Comment faire le plein d'XP sur le mode Ultimate Team ?

Cette année, il est un plus difficile d'engranger de l'XP sur Ultimate Team, le mode populaire de FC 27. Nous vous donnons quelques astuces.

Le mode Ultimate Team est toujours le porte-étendard de la licence. Naturellement présent dans FC 27, UT (son vrai nom) propose plusieurs nouveautés plus ou moins intéressantes tels que le retour des tournois, qui montre à quel point les joueurs peuvent parfois être égoïste et ruiner des parties. À l'image de chaque année, il faudra gagner de l'expérience pour débloquer des récompenses gratuites et toujours bienvenues. Néanmoins, sur FC 27, il reste difficile d'engranger de l'XP, c'est pourquoi nous vous donnons quelques conseils pour vite gagner de l'XP sur FC 27.

Comment gagner de l'XP (SP) sur FC 27 ?

Cette année, il sera plus difficile de progresser dans l'XP et les objectifs de saison, notamment parce que le gain d'XP lors des matchs est bien plus faible, comme ce fut le cas l'année dernière. Notez d'ailleurs que cette XP est nommée SP. Pour cela, il faudra réaliser des objectifs. Certains sont très faciles, d'autres plus longs, mais pour récupérer toutes les récompenses gratuites il faudra les valider, mais aussi pas mal jouer.

Rendez-vous donc dans la partie objectif, et voyez ce qu'il vous est demandé de faire. Jouer avec X joueurs d'un championnat, réussir des DCE, remporter des matchs... les demandes sont assez variées. Néanmoins, n'oubliez pas de consulter chaque catégorie, étant donné que certaines actions sont assez simples à réaliser; mais aussi d'y retourner régulièrement, puisque de nouveaux objectifs sont souvent ajoutés.

Enfin, rendez-vous du côté des « Moments », puisque ici vous serez aussi doublement gagnant. Vous obtiendrez des étoiles pour récupérer des packs, parfois intéressants, gratuitement. Mais vous validerez aussi quelques objectifs pour gagner de l'XP ou d'autres récompenses.

L'XP sert a récupérer les récompenses du passe.

Mais pour faire plus simple, voici les conseils pour gagner de l'XP dans FC 27 :

Regardez les objectifs, notamment hebdomadaires et quotidiens. Certains sont limités dans le temps, ne les manquez pas.

Les récompenses Clash d'Équipes et Rivals vous donnent de l'XP.

Faire certains DCE vous donne également de l'XP, ne les laissez pas de côté.

Si le cœur vous en dit, les Draft vous permettent aussi de récupérer de l'expérience.

Jouez tous les jours.











Il faudra néanmoins jouer pas mal de temps pour atteindre le niveau maximum et récupérer toutes les récompenses gratuites de saison, notamment lors des premières saisons.

Enfin, sachez que vous pouvez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :