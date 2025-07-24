FC 26 : Une nouveauté attendue par les joueurs arrive enfin dans Ultimate Team

EA Sports semble enfin à l'écoute des joueurs d'Ultimate Team. Avec FC 26, le studio prévoit une modification majeure pour empêcher les abandons intempestifs en match, répondant ainsi à une demande récurrente des fans du célèbre mode de jeu depuis des années.
Le mode Ultimate Team est le plus populaire, mais aussi le plus toxique. Outre l'abus de la méta, certains joueurs n'hésitent pas à quitter des matchs dès le début de la partie, parce qu'ils savent qu'ils ont une grande chance de perdre, alors même que le score est nul. Si EA Sports a déjà expérimenté pour réduire les joueurs qui quittent, des changements plus importants devraient arriver dans FC 26
.
Fini les abandons sans conséquences dans FUT
Depuis plusieurs années, Ultimate Team
reste le mode préféré des joueurs d'EA SPORTS FC, anciennement FIFA. Malgré sa popularité, certaines frustrations reviennent chaque année, notamment les nombreux abandons en cours de match, souvent jugés pénibles par la communauté. Jusqu'à présent, aucune conséquence majeure n'était imposée aux joueurs quittant systématiquement les parties, mais cela pourrait enfin changer avec FC 26
.
Selon Fut Sheriff
et FGZ
, sources spécialisées sur X (ex-Twitter), EA Sports a décidé de prendre des mesures fortes contre les joueurs quittant régulièrement les matchs en cours
. Une pénalité sous forme de cooldown sera instaurée pour limiter ces abandons intempestifs. Et si les joueurs quittent alors que le score est nul, cela donnera la victoire à l'adversaire
. Ce que demandait la communauté depuis très longtemps.
Un cooldown pour décourager les abandons répétitifs
Concrètement, après plusieurs abandons consécutifs, un joueur ne pourra plus immédiatement rechercher un nouveau match. Un délai d'attente, dont la durée précise reste à confirmer, serait appliqué. Le leak évoque un exemple d'une durée de 15 minutes
, bien que ce chiffre puisse être modifié d'ici la sortie du jeu. À ce stade, le nombre exact d'abandons nécessaires pour déclencher cette pénalité n'est pas connu. Cela pourrait concerner deux abandons consécutifs, comme potentiellement plus.
Améliorer l'expérience globale du matchmaking
Cette nouvelle mesure vise à garantir que les parties d'Ultimate Team soient menées à terme et que les joueurs bénéficient pleinement de l'expérience, mais aussi limiter la frustration
. Il est particulièrement énervant pour de nombreux fans d'entamer des rencontres systématiquement interrompues par des adversaires abandonnant dès les premières difficultés ou avant même le coup d'envoi, puisqu'il s'agit d'une perte de temps. Lorsqu'un joueur quittait sur un match nul, même si le match était sur le point de se terminer, le résultat n'était pas comptabilisé.
EA souhaite donc renforcer l'intérêt de rester jusqu'à la fin, même en cas de défaite sévère. Jouer intégralement ses matchs permet également au système de matchmaking basé sur les compétences
de mieux cibler les adversaires adaptés, améliorant l'expérience générale.
Cela pourrait être confirmé dans quelques semaines, lorsque Electronic Arts dévoilera les nouveautés liées à Ultimate Team. Rappelons que le gameplay vient d'être présenté
, avec quelques changements là aussi bienvenus.
Quoi qu'il en soit, FC 26 sortira le 26 septembre, et les changements pourraient enfin être pertinents, pour faire plaisir à la communauté.
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