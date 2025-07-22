FC 26 dévoile les nouveautés dans son gameplay

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps avant de voir FC 26 révéler ses nouveautés dans son gameplay. Style de jeu, mécanique et bien plus sont au programme.
Après sa grande révélation, place aux nouveautés de FC 26
. Et cela commence par le gameplay et ses améliorations, qui sont nombreuses, mais pourraient ne pas plaire aux joueurs. Retour sur ce qui vient d'être annoncé par EA Sports.
Un gameplay repensé pour FC 26
Dès l'entame de cette présentation, il est précisé que tous les changements ont été faits en fonction du retour des joueurs
, pour une expérience repensée. Par exemple, deux jouabilités seront proposées, l'une plutôt dédiée aux modes en ligne, l'autre pour les modes hors-ligne.
Pour la première fois, les modes en ligne et notamment Ultimate Team disposeront de leur propre gameplay, plus compétitif, qui va se démarquer des modes hors-ligne
. Le gameplay compétitif sera rapide et offensif, précise EA. L'IA devrait être moins présente en défense. La jouabilité réaliste offre, quant à elle, un gameplay plus réaliste, avec un football posé et plus authentique. Il sera possible de changer la présélection dans les paramètres, à vos risques et périls.
Le gameplay va évoluer
De nombreux changements ont été apportés aux fondamentaux en fonction de la demande des joueurs. Pêle-mêle voici à quoi s'attendre :
- Meilleure réaction des gardiens
- Changement de direction plus rapide
- Ajustement des tacles
- Passes et dribles plus rapides et fluides
- Amélioration de l'IA en attaque
- Plus facile de protéger son ballon
- Le tir rasant appuyé sera plus puissant
- Fin de la finition synchronisée
En somme, le gameplay notamment pour le mode Ultimate Team devrait être encore plus rapide
, ce qui pourrait ne pas ravir une partie de la communauté.
Les autres annonces
Bonne nouvelle néanmoins avec l'ajout du mode contraste pour une meilleure gestion des couleurs sur le terrain
. D'ailleurs il sera également possible de désactiver les ombres de tous les stades.
Concernant les styles de jeu, 5 viendront compléter ceux qui sont déjà disponibles dans FC. Nous retrouverons :
- Tête précise
- Forteresse aérienne
- Révolutionnaire
- Inventif
- Passage en force
Dans la même idée, de nouveaux rôles seront aussi introduits, comme le goal volant
. Cela permettra aux joueurs de personnaliser encore plus leur façon de jouer.
Rendez-vous ces prochaines semaines pour en découvrir plus au sujet de FC 26 avec le calendrier des annonces
. Sinon, sa sortie est prévue pour le 26 septembre sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch 1 & 2. Vous pouvez évidemment déjà le précommander.
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