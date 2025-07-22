FC 26 : Le calendrier des nouveautés pour le gameplay, FUT et Carrière

Récemment révélé, FC 26 va lever le voile sur les nouveautés ces prochaines semaines. Un calendrier a été publié pour que la communauté puisse savoir à quoi s'attendre.
Après la grande présentation du nouvel opus de la licence EA SPORTS FC, FC 26
, avec une bande-annonce et quelques informations, les développeurs ont prévu plusieurs semaines intensives au cours desquelles nous aurons le droit à une multitude d'informations concernant tous les aspects de FC 26
. Du Gameplay aux différents modes de jeu, tout y passera. Et pour que la communauté puisse se préparer, nous avons eu le droit à un petit calendrier
.
Calendrier des révélations de FC 26
Sans surprise, cela commence dès ce mois de juillet avec le gameplay
, comme toujours, en espérant avoir de vraies séquences, qui rassureront les joueurs. Pour le reste, nous verrons un aperçu des Archetypes, tandis que le mode Clubs sera le dernier point abordé en juillet.
Le mois d'août, quant à lui, dévoilera les nouveautés du mode Carrière
, dont les amateurs se sentent laissaient de côté. En dépit de légers ajouts, le mode perd peu à peu de son charme et la communauté espère, pour cet opus, enfin des changements pertinents, pour une vraie amélioration. Nous terminerons par l'iconique mode Ultimate Team
, qui promet moult changements.
Pour le moment, EA nous promet « de nouveaux événements Live et des modes Compétition
» et surtout « une expérience renouvelée dans les modes Rivals et Champions
». Réponse en août, avant la sortie.
Concernant les dates, EA nous les dévoilera juste avant ses présentations, en nous donnant rendez-vous sur YouTube. En attendant, sachez que la sortie de FC 26 est programmée pour le 26 septembre 2025
, sur la quasi-totalité des plateformes, à savoir PC (voir les configurations
), PS4, PS5, Xbox One, Series et les deux Nintendo Switch.
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