FC 26 : Précommande, prix et détails des différentes éditions

Dans la foulée de son officialisation, EA Sports a révélé les différentes éditions de FC 26, d'ores et déjà disponibles à la précommande, dont tous les détails sont à retrouver ci-dessous.
EA Sports a partagé la première bande-annonce de FC 26
en ce mois de juillet, comme à ses habitudes. Comme toujours, après la révélation, les précommandes s'ouvrent à des prix parfois différents
, et des éditions qui varient dans leur contenu. Bien qu'il n'y ait que deux éditions différentes, voici le détail des éditions annoncées pour FC 26, leur prix, leur contenu et les récompenses de précommandes
.
Détails des différentes éditions FC 26
Comme nous vous le disions ci-dessus, seule une édition spéciale a été annoncée, l'édition Ultimate, vendue 99,99 euros sur PC et 109,99 euros sur consoles. Outre les bonus de précommandes (voir plus bas), voici ce que vous obtiendrez en le précommandant :
|Avantages
|Standard
|Ultimate
|1 consommable de déblocage d'archétype
|Oui
|Oui
|2 consommables d'AXP doublée pour 10 matchs
|Oui
|Oui
|3 ICÔNES en mode Carrière
|Oui
|Oui
|Coach 5 étoiles en Carrière de manager
|Oui
|Oui
|Recruteur j. 5 étoiles (C. de manager)
|Oui
|Oui
|Contenu Défi Manager Live
|Oui
|Oui
|Jusqu'à 7 jours d'accès en avance
|Non
|Oui
|6 000 Points FC sur 2 mois
|Non
|Oui
|Emplacement Évolution supplémentaire pour élément j. Football Ultimate Team
|Non
|Oui
|Passe Premium Saison 1
|Non
|Oui
|Un élément j. ICÔNE non-échangeable noté 92 ou plus
|Oui
|Non
Bonus de précommande FC 26
Tous les joueurs qui ont précommandé FC 26
pourront récupérer les éléments suivants :
- Précommander l'édition Ultimate avant le 26 août
- ÉVO exclusive qui augmente les attributs de tir de n'importe quel athlète à 99
- ICÔNE non-échangeable
- 1 ICÔNE de GÉN 93+ non-échangeable au choix
- Icône Football Ultimate Team GÉN 92+
Il se peut que d'autres éditions soient annoncées prochainement, auquel cas l'article sera mis à jour.
Quel est le prix de FC 26 ?
Sont prix de vente est de 69,99 € sur PC et 79,99 € sur console pour la version standard. La version Ultimate, elle, est vendue 99,99 € sur PC, et 10 de plus sur console.
Où précommander FC 26 ?
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur le site officiel afin de précommander FC 26
, où vous rendre directement sur votre plateforme de jeu :
Mais d'autres alternatives, parfois moins cher, existent. Notre partenaire Instant Gaming vous le proposera à moindre coût d'ici très peu de temps
.
En attendant, nous rappelons que FC 26 arrivera cette année le 26 septembre 2025
, sur PC, PS4, PS5, Xbox et Nintendo Switch 1 & 2.
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