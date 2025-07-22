FC 26 : Précommande, prix et détails des différentes éditions

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 05 août 2025 à 17h14
Dans la foulée de son officialisation, EA Sports a révélé les différentes éditions de FC 26, d'ores et déjà disponibles à la précommande, dont tous les détails sont à retrouver ci-dessous.
FC 26 : Précommande, prix et détails des différentes éditions
EA Sports a partagé la première bande-annonce de FC 26 en ce mois de juillet, comme à ses habitudes. Comme toujours, après la révélation, les précommandes s'ouvrent à des prix parfois différents, et des éditions qui varient dans leur contenu. Bien qu'il n'y ait que deux éditions différentes, voici le détail des éditions annoncées pour FC 26, leur prix, leur contenu et les récompenses de précommandes

Détails des différentes éditions FC 26

Comme nous vous le disions ci-dessus, seule une édition spéciale a été annoncée, l'édition Ultimate, vendue 99,99 euros sur PC et 109,99 euros sur consoles. Outre les bonus de précommandes (voir plus bas), voici ce que vous obtiendrez en le précommandant : 

Avantages Standard Ultimate
1 consommable de déblocage d'archétype Oui Oui
2 consommables d'AXP doublée pour 10 matchs Oui Oui
3 ICÔNES en mode Carrière Oui Oui
Coach 5 étoiles en Carrière de manager Oui Oui
Recruteur j. 5 étoiles (C. de manager) Oui Oui
Contenu Défi Manager Live Oui Oui
Jusqu'à 7 jours d'accès en avance Non Oui
6 000 Points FC sur 2 mois Non Oui
Emplacement Évolution supplémentaire pour élément j. Football Ultimate Team Non Oui
Passe Premium Saison 1 Non Oui
Un élément j. ICÔNE non-échangeable noté 92 ou plus Oui Non

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Bonus de précommande FC 26

Tous les joueurs qui ont précommandé FC 26 pourront récupérer les éléments suivants : 
  • Précommander l'édition Ultimate avant le 26 août
    • ÉVO exclusive qui augmente les attributs de tir de n'importe quel athlète à 99
    • ICÔNE non-échangeable
    • 1 ICÔNE de GÉN 93+ non-échangeable au choix
  • Icône Football Ultimate Team GÉN 92+
Il se peut que d'autres éditions soient annoncées prochainement, auquel cas l'article sera mis à jour.

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Quel est le prix de FC 26 ?

Sont prix de vente est de 69,99 € sur PC et 79,99 € sur console pour la version standard. La version Ultimate, elle, est vendue 99,99 € sur PC, et 10 de plus sur console.

Où précommander FC 26 ?

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur le site officiel afin de précommander FC 26, où vous rendre directement sur votre plateforme de jeu :

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Mais d'autres alternatives, parfois moins cher, existent. Notre partenaire Instant Gaming vous le proposera à moindre coût d'ici très peu de temps.

En attendant, nous rappelons que FC 26 arrivera cette année le 26 septembre 2025, sur PC, PS4, PS5, Xbox et Nintendo Switch 1 & 2.

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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