FC 26 Steam Deck : Est-il possible de jouer au jeu de foot sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, la dernière console de Valve, très en vogue, peut-il faire tourner FC 26, le jeu de foot d'EA Sports ? Nous vous donnons la réponse.
Avec la sortie de FC 26
, qui est toujours un moment très important de l'année, surtout pour les amoureux de football, de nombreuses questions se posent. Que ce soit pour avoir les meilleurs paramètres pour la manette
, ou la caméra
, ou encore changer le nom de son club FUT
, les questions reviennent et nous vous apportons des réponses, les plus précises et pertinentes possibles. Pour ce qui est de la compatibilité de FC 26 avec le Steam Deck, la très populaire console de Valve, nous vous disons tout
.
Est-il possible de jouer à FC 26 sur le Steam Deck ?
Malheureusement, comme ce fut le cas ces dernières années, FC 26 n'est pas jouable sur le Steam Deck, en l'état
. Comme cela est affiché sur la page Steam du jeu, FC 26 n'est pas pris en charge sur la console
, notamment parce que EA utilise un système anti-triche appelé EA Anti-Cheat (EAC) qui n'est actuellement pas compatible avec les systèmes Linux.
Ainsi, à moins d'utiliser Windows sur son Steam Deck
(ce qui est tout à fait possible, de manière officielle
), il n'est pas possible de profiter pleinement de FC 26 sur Steam Deck. Mais en utilisant le système d'exploitation Windows, vous devriez normalement pouvoir le lancer, et même profiter des modes multijoueur. EA et Valve devraient, quoi qu'il arrive, travailler sur ce sujet ces prochains mois, puisqu'il pourrait s'agir d'un excellent moyen d'augmenter les ventes de FC 26 et de prolonger l'engagement de la communauté.
Ce problème est courant depuis FIFA 23, et aucune solution viable n'a pour le moment été trouvée, surtout du côté d'Electronic Arts, qui semble se satisfaire de la situation, alors que pouvoir lancer facilement FC 26 depuis le Steam Deck serait un vrai plus. Il faut dire que le studio n'est pas forcément réputé pour prêter attention à sa communauté... Vous pouvez aussi retrouver un guide des meilleures pépites de FC 26
pour le mode Carrière.
Pour rappel, FC 26 est disponible depuis le 26 septembre 2025 sur PC
, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation
, Xbox
et Switch
. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming
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