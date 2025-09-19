FC 26 : Changer le nom de son club FUT

Nombreux sont les joueurs à souhaiter changer le nom de leur club sur FUT (Ultimate Team) dans FC 26. Nous vous expliquons comment le faire.

Comment changer son nom FUT dans FC 26

Rendez-vous dans la partie « Objectifs ».

Allez dans l'onglet « Les Fondations » le premier à gauche cette année.

Allez dans la sous-partie « Gestion du Club » se trouvant plus bas.

Cliquez sur « Changer le nom du club », l'un des défis proposés. Nous vous conseillons d'ailleurs de faire les autres objectifs pour obtenir quelques récompenses.







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PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.



Chaque année, la sortie de l'opus annuel de EA SPORTS FC créé un engouement auprès de la communauté, qui espère toujours des améliorations, quel que soit le mode de jeu. Du côté de, plus connu sous le nom de FUT, les joueurs souhaitent des améliorations au niveau du gameplay, afin de ne pas rendre le jeu trop frustrant, limite pay-to-win, ce qui n'arrive, hélas, jamais.Avec épisode qui apporte tout de même quelques nouveautés, avec le retour des tournois et une modification de Rivals et de Champions, de nombreuses personnes vont se ruer sur leque ce soit pour quelques jours ou pour toute la saison. Certains d'entre eux voudront, peut-être,qu'ils ne trouvent plus à leur goût. Nous vous expliquons comment faire ci-dessous.Lors de la création du club, il vous a été demandé de choisir un nom avec précaution, puisque celui-ci ne peut pas être changé comme bon vous semble. Néanmoins, il existe une possibilité de le modifier, et ce, une fois par an, à la sortie du jeu. Pour cela, vous allez devoir lancer le, et suivre les étapes expliquées, qui ne sont pas bien compliquées :Il ne vous reste plus qu'à choisir un nom, qui vous convient parfaitement, étant donné que l'occasion de le modifier ne se représentera plus avant... FC 27, le prochain épisode, soit l'année prochaine.Faites attention à bien entrer le pseudo qui vous plaît, étant donné qu'il s'agit du nom qui sera indiqué pour chaque match, et donc qui sera vu par tous vos adversaires. Bien évidemment, les noms irrespectueux, à caractère haineux ou raciste, ne seront pas autorisés. Notez que si vous ne souhaitez que réaliser le défi, sans changer de nom, il suffit de valider directement.Pour rappel,est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoleset. Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire