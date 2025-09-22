FC 26 : Paramètres manette, comment faut-il les définir ?

Retrouvez dans ce guide les meilleurs paramètres manette à choisir pour performer dans FC 26.
Si vous êtes un amateur de FC 26
et, notamment, des modes multijoueur et compétitifs tels qu'Ultimate Team, vous n'êtes pas sans savoir que les paramètres manette
peuvent s'avérer être cruciaux. De ce fait, il est important de parfaitement définir les différents paramètres de la manette
afin de ne pas faire d'actions contre-productives qui vous mèneraient vers une défaite non-méritée.
Quels sont les meilleurs paramètres manette pour FC 26 ?
Afin de modifier vos paramètres de manette, vous n'aurez qu'à vous rendre dans le menu et à sélectionner « Paramètres
» et enfin « Paramètres de jeu
». Restez ensuite dans « Jouabilité
» et modifiez les valeurs comme indiqué ci-dessous :
- Préréglage → COMPÉTITIF
- Tirs auto → Sans
- Têtes assistées → Sans
- Assistance tirs → Avec assistance
- Passes intuitives auto → Sans
- Assistance passes en profondeur → Semi
- Passe en profondeur lobée → Semi
- Assistance passe à ras de terre → Avec assistance
- Assistance centres → Semi
- Assistance passes lobées → Avec assistance
- Verrouiller receveur passe → Tard
- Sensibilité de la précision des passes → Normale
- Assistance dégagements → Classique
- Défense → Défense avancée ou Défense Tactique selon votre maîtrise des tacles
- Faute tactique → Oui (permet de stopper une contre attaque).
- Aide blocage passe → Oui
- Changement automatique → Ballons aériens et errants
- Assis. déplacement chang. auto. → Aucune
- Changement stick analogique droit → Classique
- Référence changement stick analogique droit → Relatif au joueur ou Relatif au ballon
- Sensibilité changement stick analogique droit → 4
- Changement de joueur → Classique
- Calibrage du temps de réaction → Non
- Sensibilité du modificateur de temps de réaction → 6
- Verrouillage joueur → Sans (À activer si vous maîtrisez)
- Icône de changement → Avec
- Assistance arrêts → Semi
Bien entendu, ces réglages seront utiles pour la plupart des joueurs
, cependant, celles et ceux ayant un niveau de jeu plus élevé que la moyenne auront tendance à paramétrer quelques-unes des assistances en manuel afin d'avoir un contrôle total sur leurs actions. Si vous définissez le « Mode Compétitif
» sur SANS, de nombreuses autres options, non disponibles pour les parties en ligne, vous seront proposées.
Pour rappel, FC 26
est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation
, Xbox
et Switch
. Enfin, sachez que vous pouvez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
:
- PS4 & PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
- Xbox One & Xbox Series X|S
- 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
- 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
- 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
commentaire (1)
Bonjour
Et en personnalisé vous me recommandé qu'elles sliders étant donné que je joue hors ligne , carriere pro ? Merci 😊