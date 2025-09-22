FC 26 : Paramètres manette, comment faut-il les définir ?

Retrouvez dans ce guide les meilleurs paramètres manette à choisir pour performer dans FC 26.

Quels sont les meilleurs paramètres manette pour FC 26 ?

Préréglage → COMPÉTITIF

→ COMPÉTITIF Tirs auto → Sans

→ Sans Têtes assistées → Sans

→ Sans Assistance tirs → Avec assistance

→ Avec assistance Passes intuitives auto → Sans

→ Sans Assistance passes en profondeur → Semi

→ Semi Passe en profondeur lobée → Semi

→ Semi Assistance passe à ras de terre → Avec assistance

→ Avec assistance Assistance centres → Semi

→ Semi Assistance passes lobées → Avec assistance

→ Avec assistance Verrouiller receveur passe → Tard

→ Tard Sensibilité de la précision des passes → Normale

→ Normale Assistance dégagements → Classique

→ Classique Défense → Défense avancée ou Défense Tactique selon votre maîtrise des tacles

→ Défense avancée ou Défense Tactique selon votre maîtrise des tacles Faute tactique → Oui (permet de stopper une contre attaque).

→ Oui (permet de stopper une contre attaque). Aide blocage passe → Oui

→ Oui Changement automatique → Ballons aériens et errants

→ Ballons aériens et errants Assis. déplacement chang. auto. → Aucune

→ Aucune Changement stick analogique droit → Classique

→ Classique Référence changement stick analogique droit → Relatif au joueur ou Relatif au ballon

→ Relatif au joueur ou Relatif au ballon Sensibilité changement stick analogique droit → 4

→ 4 Changement de joueur → Classique

→ Classique Calibrage du temps de réaction → Non

→ Non Sensibilité du modificateur de temps de réaction → 6

→ 6 Verrouillage joueur → Sans (À activer si vous maîtrisez)

→ Sans (À activer si vous maîtrisez) Icône de changement → Avec

→ Avec Assistance arrêts → Semi







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PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.



Si vous êtes un amateur deet, notamment, des modes multijoueur et compétitifs tels qu'Ultimate Team, vous n'êtes pas sans savoir que lespeuvent s'avérer être cruciaux. De ce fait, il est important de parfaitement définir les différentsafin de ne pas faire d'actions contre-productives qui vous mèneraient vers une défaite non-méritée.Afin de modifier vos paramètres de manette, vous n'aurez qu'à vous rendre dans le menu et à sélectionner « Paramètres » et enfin « Paramètres de jeu ». Restez ensuite dans « Jouabilité » et modifiez les valeurs comme indiqué ci-dessous :Bien entendu,, cependant, celles et ceux ayant un niveau de jeu plus élevé que la moyenne auront tendance à paramétrer quelques-unes des assistances en manuel afin d'avoir un contrôle total sur leurs actions. Si vous définissez le « Mode Compétitif » sur SANS, de nombreuses autres options, non disponibles pour les parties en ligne, vous seront proposées.Pour rappel,est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoleset. Enfin, sachez que vous pouvez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire