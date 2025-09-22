Caméra FC 26 : quels sont les meilleurs réglages ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 septembre 2025 à 16h34
Retrouvez dans ce guide les meilleurs réglages et paramètres pour gérer votre caméra dans FC 26.
Caméra FC 26 : quels sont les meilleurs réglages ?
Si vous êtes un amateur de FC 26 et, notamment, des modes multijoueur et compétitifs tels qu'Ultimate Team, vous n'êtes pas sans savoir que les réglages de caméra peuvent s'avérer être particulièrement importants. De ce fait, il est primordial de parfaitement paramétrer la caméra afin d'avoir une vision totale sur le terrain, laquelle vous donnera un avantage majeur sur votre adversaire du jour.

Quels sont les meilleurs réglages caméra pour FC 26 ?

Afin de modifier vos paramètres de caméra, vous n'aurez qu'à vous rendre dans le menu et à sélectionner « Paramètres » et enfin « Paramètres de jeu ». Ensuite, choisissez l'onglet « Caméra » et modifiez les valeurs comme indiqué ci-dessous :
  • Caméra compétitive UT → Désactivé
  • Caméra multijoueur → Diffusion TV
  • Caméra Rush→ Tactique Rush
  • Réglages caméra Perso → Personnalisé
  • Hauteur de la caméra → 20 (ou 15)
  • Zoom de la caméra → 0
Ces paramètres sont utilisés par quelques joueurs professionnels et influenceurs tels que RocKy ou encore Bruce Grannec.

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L'image de gauche reprend les paramètres proposés par défaut dans cet opus, avec la nouvelle caméra, et la seconde capture d'écran présente les paramètres que nous vous avons indiqués précédemment.

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Pour rappel, FC 26 est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStationXbox et Switch. Enfin, sachez que vous pouvez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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