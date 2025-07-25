FC 26 : Moins de promotions et moins de cartes ? Un dev fait le point

Lors de la présentation de FC 26, EA Sports avait indiqué qu'il y aurait moins de promotions dans le mode Ultimate Team. Cela veut-il dire que les joueurs auront moins de cartes à packer dans les packs ? Absolument pas. Un développeur fait le point et partage une excellente nouvelle.
Certains bruits de couloir ont évoqué, dans le foulée de la révélation de FC 26
, que les promotions seront moins présentes cette année
, ce qui n'avait pas manqué d'intriguer certains joueurs. Pour faire le point et stopper certaines rumeurs, un développeur prend la parole et partage en réalité une bonne nouvelle, qui fera plaisir à tous les futurs joueurs de FC 26
.
Des promotions avec des cartes plus intéressantes
Dans FC 25
, chaque promotion ou presque rendait votre équipe quasiment injouable
car ses joueurs étaient, pour la majorité, devenus trop faibles à cause des nouvelles sorties. Pour exemple, les cartes Or, même les plus fortes, ont très vite disparu, sauf pour une poignée, qui ont tenu quelques mois. EA Sports ne souhaite pas reproduire cela
.
Jamey Cane
, Senior Lead Product Manager de la franchise, explique que ce nouveau jeu devrait rendre les promotions plus intéressantes dans le but que les cartes Or « durent plus longtemps et que les nouvelles versions ne rendent pas obsolète votre équipe actuelle aussi rapidement
». Cela ne signifie donc pas moins de promotions au cours de la saison.
Des stats moins impressionnantes, mais axée sur la méta
L'objectif est donc de toujours proposer une nouvelle promotion (ou une nouvelle équipe) par semaine, le vendredi soir, mais avec un changement de direction. Les cartes ne seront plus si surpuissantes, sauf pour quelques-unes évidemment. Leurs statistiques seront moins boostées par rapport à la carte originale pour garder un écart plus petit
.
En général, les équipes de promotion se concentreront davantage sur la profondeur méta et l'accessibilité - moins sur l'itération de puissance directe.
Pas de panique néanmoins, des promotions avec des grosses cartes seront toujours proposées de temps en temps
. Mais le but est de garder le plus de cartes « méta
» actives, et ne pas les remplacer tous les quinze jours. « Si chaque promotion est spéciale, aucune ne l'est
» explique le développeur.
Nouvelle preuve que les développeurs écoutent la communauté
, au moins pour le mode Ultimate Team, qui est très lucratif. Les nouveautés du mode seront d'ailleurs présentées en août, tout comme le mode Carrière, selon le calendrier d'EA
.
Quoi qu'il en soit, FC 26 sortira le 26 septembre, et les changements pourraient enfin être pertinents, pour faire plaisir à la communauté.
commentaire (1)
Enfin une bonne nouvelle ! Ça permettra peut-être d'avoir une équipe originale et non axée sur la meta....