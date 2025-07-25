FC 26 : Moins de promotions et moins de cartes ? Un dev fait le point



le 25 juillet 2025 à 17h05 Publié par Corentin Rimbert le 25 juillet 2025 à 17h05

Lors de la présentation de FC 26, EA Sports avait indiqué qu'il y aurait moins de promotions dans le mode Ultimate Team. Cela veut-il dire que les joueurs auront moins de cartes à packer dans les packs ? Absolument pas. Un développeur fait le point et partage une excellente nouvelle.