FC 26 : MàJ 1.6.6 du 6 août, voici tous les changements et le patch notes

EA Sports propose une nouvelle petite mise à jour ce 6 août, la version 1.6.6. Celle-ci corrige de nombreux problèmes.

FC 26 se rapproche de la fin et a même accéléré la campagne marketing de FC 27. Cela n'empêche pas les développeurs de continuer à publier de petite mise à jour, comme ce 6 août, ou quelques soucis sont corrigés.

Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.6.6 de FC 26 ci-dessous, laquelle a été déployée ce 6 août sur toutes les plateformes.

FC 26 Patch 1.6.6 du 6 août Clubs Correction des problèmes suivants Correction d'un problème qui provoquait parfois une erreur lors de la tentative de lancement d'un match en ligne. Général, audio et visuel Correction des problèmes suivants Correction d'un problème de stabilité susceptible de se produire.

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