FC 26 : MàJ 1.6.6 du 6 août, voici tous les changements et le patch notes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 août 2026 à 15h20
EA Sports propose une nouvelle petite mise à jour ce 6 août, la version 1.6.6. Celle-ci corrige de nombreux problèmes.
FC 26 : MàJ 1.6.6 du 6 août, voici tous les changements et le patch notes

FC 26 se rapproche de la fin et a même accéléré la campagne marketing de FC 27. Cela n'empêche pas les développeurs de continuer à publier de petite mise à jour, comme ce 6 août, ou quelques soucis sont corrigés.

Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.6.6 de FC 26 ci-dessous, laquelle a été déployée ce 6 août sur toutes les plateformes.

FC 26 Patch 1.6.6 du 6 août

Clubs

Correction des problèmes suivants 

  • Correction d'un problème qui provoquait parfois une erreur lors de la tentative de lancement d'un match en ligne.

Général, audio et visuel

Correction des problèmes suivants

  • Correction d'un problème de stabilité susceptible de se produire.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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