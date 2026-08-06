FC 26 : MàJ 1.6.6 du 6 août, voici tous les changements et le patch notes
Publié par Corentin Rimbert
le 06 août 2026 à 15h20
le 06 août 2026 à 15h20
EA Sports propose une nouvelle petite mise à jour ce 6 août, la version 1.6.6. Celle-ci corrige de nombreux problèmes.
FC 26 se rapproche de la fin et a même accéléré la campagne marketing de FC 27. Cela n'empêche pas les développeurs de continuer à publier de petite mise à jour, comme ce 6 août, ou quelques soucis sont corrigés.
Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.6.6 de FC 26 ci-dessous, laquelle a été déployée ce 6 août sur toutes les plateformes.
FC 26 Patch 1.6.6 du 6 août
Clubs
Correction des problèmes suivants
- Correction d'un problème qui provoquait parfois une erreur lors de la tentative de lancement d'un match en ligne.
Général, audio et visuel
Correction des problèmes suivants
- Correction d'un problème de stabilité susceptible de se produire.
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