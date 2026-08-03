FC 26 pulvérise les compteurs grâce à la Coupe du monde

Alors que FC 27 se profile et que les premières informations viennent d'être dévoilées, son prédécesseur continue de cartonner, et bat même des records. Selon de récentes indiscrétions, FC 26 aurait réuni près de dix millions de joueurs actifs quotidiens le mois dernier, prouvant que la franchise reste indétrônable.

Si FC 27 a lancé sa campagne marketing et se rapproche de sa sortie, programmée, le 25 septembre 2026, on pourrait croire que l'épisode actuel vit ses dernières heures de gloire. Il n'en est rien. La célèbre simulation de football d'Electronic Arts continue d'afficher une santé de fer, rassemblant quotidiennement une communauté massive à travers les différentes plateformes. Il faut dire que la Coupe du monde a probablement était la grande motivation pour une grande partie des joueurs.

Des chiffres vertigineux confirmés par un développeur

L'information nous vient du créateur de contenu TheFutAccountant. Dans une de ses dernières vidéos, le vidéaste analyse les statistiques de FC 26, notamment celles de Steam qui plafonnent à un peu plus de 150 000 utilisateurs simultanés. Cependant, la réalité globale est bien différente. Lors d'un échange avec un développeur du jeu, ce dernier aurait souri face à ces données PC avant de révéler la véritable force de frappe du titre.

Près de 9,8 millions d'utilisateurs actifs quotidiens ont constitué le pic atteint au cours de ce dernier mois.

FC 26 a battu son record de joueurs fin juillet, une situation assez rare dans l'histoire de la franchise.

Cette déclaration spectaculaire, qui concernerait la période de fin juin à fin juillet, démontre que la communauté est loin de s'essouffler. Le créateur de contenu précise que la base de joueurs est infiniment plus importante sur les consoles de salon que sur ordinateur. De plus, sur PC, Steam ne représente qu'une fraction de l'audience, de nombreux utilisateurs passant directement par l'application officielle d'Electronic Arts, et une autre partie par l'Epic Games Store.













L'impact des abonnements et de la Coupe du Monde

Plusieurs facteurs expliquent ce regain d'intérêt impressionnant alors que le jeu approche de sa fin de cycle. L'effervescence autour de la Coupe du Monde a joué un rôle moteur dans cet engouement, poussant les amateurs de ballon rond à prolonger l'expérience virtuelle. Par ailleurs, l'inclusion récente du titre dans les catalogues du PlayStation Plus et du Xbox Game Pass a inévitablement dopé la fréquentation en attirant un public curieux et moins enclin à payer le prix fort pour découvrir le jeu.

Il convient toutefois de garder une certaine réserve face à ces statistiques impressionnantes. Ces révélations reposent exclusivement sur les confidences d'un développeur partagées avec un vidéaste. Néanmoins, la cohérence de ces chiffres avec la popularité historique de la franchise laisse penser que la domination d'Electronic Arts sur le football virtuel est loin d'être contestée, préparant un terrain idéal pour le lancement de la prochaine édition. Et ce, en dépit de la sortie des différents concurrents, à l'image de GOALS.

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Pour rappel, FC 26 est disponible depuis le 26 septembre 2025 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation, Xbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :