Un studio entier sacrifié juste après la sortie d'un jeu bâclé sur Netflix

Le studio Refactor Games, à l'origine du jeu officiel de la Coupe du Monde de la FIFA exclusif à Netflix, vient de subir une vague de licenciements massive. L'éditeur Delphi Interactive aurait coupé les financements juste après une sortie précipitée, laissant l'avenir du titre totalement incertain.

Le studio californien Refactor Games traverse une zone de turbulences majeures. À l'origine du développement du jeu officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, disponible exclusivement en streaming sur la plateforme Netflix, l'entreprise aurait licencié la quasi-totalité de ses effectifs. Selon les informations rapportées par plusieurs médias dont GamesBeat et confirmées par le fondateur Nathan Burba, environ 85 % des employés sont concernés, certains témoignages évoquant même la fermeture totale du studio.

Une sortie précipitée suivie d'une fermeture brutale

Lancé le 11 juin dernier, le titre permettait aux abonnés Netflix de jouer sur leur téléviseur en utilisant leur smartphone comme manette. Cependant, l'accueil critique a été particulièrement glacial. Le jeu a été largement pointé du doigt pour son manque de finition, laissant supposer un développement réalisé dans l'urgence absolue afin de coïncider avec le match d'ouverture de la véritable compétition sportive.

Dès la sortie du jeu, l'éditeur et copropriétaire Delphi Interactive aurait pris la décision radicale de couper les vivres. Sur LinkedIn, les anciens membres de l'équipe partagent leur désarroi et cherchent de nouvelles opportunités. Par exemple, Barclay Chantel, directeur artistique du projet, a pris la parole pour annoncer la triste nouvelle.

Delphi vient de débrancher les studios Refactor juste après que nous ayons livré le jeu de la Coupe du Monde de la FIFA pour Netflix. Le studio entier a été remercié aujourd'hui, alors si quelqu'un cherche des talents, je peux vous mettre en contact avec des personnes assez géniales.

Un avenir incertain pour le catalogue de Netflix

Le concepteur de produits et artiste interface Victor Del Castillo a également confirmé que le financement avait été retiré immédiatement après le lancement, entraînant la dissolution d'une équipe qu'il décrit comme la meilleure avec laquelle il ait jamais travaillé. Joseph Civitate, un autre artiste du studio, a précisé que les coupes budgétaires concernaient l'annulation de leur prochain projet, scellant ainsi le sort de tous les départements.

Cette situation soulève de nombreuses questions quant aux promesses initiales de Netflix. Début juin, la plateforme de streaming affirmait par voie de communiqué que cette version de lancement ne représentait qu'un coup d'envoi et que le jeu devait évoluer au fil du temps. Avec le licenciement de l'équipe de développement, ce plan d'amélioration continue semble désormais totalement compromis.

Netflix agit comme avec ses productions, que ce soit les séries ou les films, si le succès n'est pas au rendez-vous dans l'immédiat, les projets sont simplement abandonnés pour passer à autre chose. En oubliant très souvent qu'il y a des humains, qui ont travaillé dur, derrière.