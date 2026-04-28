FC 26 : MàJ 1.5.4 du 28 avril, voici tous les changements et le patch notes
le 28 avril 2026 à 14h37
FC 26 va, tout doucement, se rapprocher de la fin, puisque nous entrons dans la fin de saison, tandis que les cartes des différentes TOTS se rendent disponibles, avant de laisser place, petit à petit, à FC 27. Mais cela ne veut pas dire que EA Sports abandonne son expérience, étant donné qu'une mise à jour vient d'être déployée, la version 1.5.4. Cette dernière se concentre sur la correction de soucis, qui pouvaient encore décourager les joueurs.
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Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.5.4 de FC 26 ci-dessous, laquelle a été déployée ce 28 avril sur toutes les plateformes.
FC 26 Patch 1.5.5 du 28 avril
Ultimate Team
Les modifications suivantes ont été apportées
- Amélioration de l'interface de sélection lors de la consultation des éléments j. dans l'onglet Nouveautés.
- Le bouton Actions était indisponible dans Nouveautés lors de la comparaison des prix.
Mode Carrière
Correction des problèmes suivants
- Correction d'un problème où les paramètres du curseur de l'IA revenaient à leur valeur par défaut après le redémarrage du jeu et le chargement d'une sauvegarde.
- Une équipe incorrecte s'affichait au début d'une nouvelle Carrière de manager avec un élément j. Icône.
- La génération des tailles des jeunes éléments j. a été ajustée pour garantir des perspectives plus réalistes et plus équilibrées.
Clubs
Correction des problèmes suivants
- Le bouton Objectifs ouvrait le FC Hub au lieu de l'écran Objectifs.
- Correction du mauvais alignement de certains textes.
Général, audio et visuel
Les modifications suivantes ont été apportées
- Mise à jour d'images des trophées, chaussures, maillots, panneaux publicitaires, fenêtres, écussons, logos, visages de star, coupes de cheveux, sponsors, hymnes, stades, bannières, drapeaux et écharpes
- [PC] Correction de certains cas spécifiques où la fréquence d'images chutait après la seconde période.
Correction du problème suivant
- Correction de différents problèmes de stabilité qui pouvaient se produire.
- Résolution des cas de textes qui n'apparaissaient pas.
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