FC 26 : Comment obtenir des Points FC moins chers ?

Retrouvez comment acheter des Points FC moins cher pour FC 26, afin d'ouvrir des packs dans la simulation footballistique sans forcément dépenser trop d'argent.
Ce 26 septembre 2025 est sorti le nouvel épisode de la licence EA SPORTS FC, anciennement connu sous le nom de FIFA. Comme toujours, un grand nombre d'utilisateurs s'est rué sur le mode Ultimate Team, qui est le plus populaire de la saga, dans le but de créer la meilleure équipe. Si une partie de la communauté joue sans dépenser d'argent, une autre n'hésite pas à mettre la main à la poche, pour acheter des Points FC (anciennement Points FIFA)
et donc ouvrir encore plus de packs.
Comment avoir des Points FC pas chers sur PC, PS4/PS5 et Xbox pour FC 26 ?
Ces Points FC
peuvent très vite devenir onéreux, surtout vu la quantité de cartes que sort Electronic Arts chaque année. Toutefois, même si, encore une fois, ces achats ne vous garantissent en aucun cas d'avoir une meilleure équipe qu'un joueur qui ne dépense pas d'argent, il est possible de récupérer des Points FC moins chers
grâce à notre partenaire Instant Gaming, sur FC 26
.
Il est, de ce fait, possible de récupérer des Points FC sur PC, PS4, PS5, mais aussi les consoles Xbox, pour FC 26
, tout en faisant quelques économies.
Actuellement, sur PC, vous pouvez profiter des offres suivantes, selon les stocks :
- 1050 Points FC → 8,99 € au lieu de 10 €, soit 10 % de réduction.
- 2800 Points FC → 20,99 € au lieu de 25 €, soit 16 % de réduction.
- 5900 Points FC → 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 78,96 € au lieu de 100 €, soit 21 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 132,79 € au lieu de 150 €, soit 11 % de réduction.
Sur Xbox, vous pouvez acheter les packs suivants :
- 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
- 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
- 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Sur PlayStation 4 et 5, vous pouvez réapprovisionner votre compte grâce à des cartes PSN, vous permettant de faire quelques économies :
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Parfois, des Points FC peuvent aussi être en promotion sur Amazon
. Mais faites bien attention à prendre ceux pour FC 26, et pas une version précédente.
À quoi servent les Points FC ?
Ces derniers permettent aux joueurs d'acheter des packs de cartes sans dépenser les crédits qu'ils ont en réserve. De ce fait, leurs chances de récupérer une carte prisée, comme les cartes Icônes ou celles étant dans les packs temporairement lors d'événements spéciaux organisés sur FC 26, sont plus grandes parce qu'ils ouvrent plus de packs. Néanmoins, ouvrir des packs via les Points FC
ne vous garantit aucunement de « packer » des bonnes cartes. Il ne faut donc pas forcément dépenser votre argent dans le jeu, d'autant plus qu'il est tout de même vendu 70 €.FC 26
est disponible depuis ce 26 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch.
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