FC 26 : Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat du mode Carrière

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 26 septembre 2025 à 12h10
Retrouvez la liste complète des Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat pour le mode Carrière de FC 26.
FC 26 : Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat du mode Carrière
Nous vous avons préparé une liste de plusieurs profils qui sont actuellement libres de tout contrat et par conséquent considérés comme des Agents libres. Ces différents joueurs sont classés en fonction de leur potentiel maximal et devraient être, pour la plupart, des éléments importants pour la plupart des clubs, notamment les moins huppés. Certains de ces joueurs sont dotés d'une carrière particulièrement solide qui saura satisfaire les entraîneurs les plus difficiles. Bien évidemment, de sacrées économies pourront être réalisées en s'appropriant les services de ces jeunes joueurs en recherche d'expérience ou d'autres en fin de carrière.

Comme vous l'aurez compris, il vous sera possible de recruter ceux-ci dès les premières semaines de votre carrière.

Agents libres (Free agents) FC 26

Notes Nom Âge Positions
73→83 (+10) mx J. Orozco Chiquete 23 DC
75→82 (+7) mx M. Ruiz 24 MC, MOC, MDC
79→82 (+3) mx L. Malagón 28 G
78→81 (+3) mx G. Berterame 26 BU, AG
78→81 (+3) mx E. Sánchez 25 MC, MDC
81→81 (+0) nl M. Depay 31 BU, AG, MOC
73→80 (+7) mx E. Lira 25 MDC, MC, DC
75→80 (+5) hr T. Fruk 24 MOC, BU, MC
79→79 (+0) ma R. Saïss 35 DC
67→78 (+11) en R. McCausland 22 MD, AD
78→78 (+0) mx R. Alvarado 26 MD, MG, AD
78→78 (+0) qa A. Afif 28 MG, MOC, BU, AG
78→78 (+0) mx A. Vega 27 AG, BU, MG
78→78 (+0) pl K. Piątek 30 BU
78→78 (+0) ma H. Ziyech 32 MD, MOC, AD
69→78 (+9) hu M. Vitális 23 MC
60→77 (+17) fi T. Galvez 20 DG, MG
76→77 (+1) mx D. Lainez 25 MD, MOC, AD
75→77 (+2) mx C. Montes 28 DC
77→77 (+0) gh A. Djiku 30 DC, MDC
77→77 (+0) qa Guilherme 34 MDC, MC
68→76 (+8) is P. Gunnarsson 24 G
76→76 (+0) mx C. Rodríguez 28 MOC, MC
76→76 (+0) qa Edmilson Junior 30 AG, AD, MG
76→76 (+0) us A. Zendejas 27 MD, AD, MG
72→76 (+4) mx R. Rangel 25 G
69→75 (+6) ua O. Sych 24 DD, MD
72→75 (+3) mx C. Moreno 27 G
72→75 (+3) mx J. Sánchez Purata 27 DC
75→75 (+0) mx J. Gallardo 30 DG, MG, AG
63→74 (+11) qa J. Gaber 23 DC, MDC, DD
70→74 (+4) qa M. Barsham 27 G
74→74 (+0) qa A. Ali 28 BU, AD
73→74 (+1) mx J. Sánchez 27 DD, MD
74→74 (+0) ma T. Tissoudali 32 BU
74→74 (+0) ma M. Mohand Mohamedi 36 G
59→74 (+15) qa M. Gouda 20 AD, AG, MD
60→74 (+14) qa A. Al Rawi 21 BU
70→73 (+3) ua I. Kaliuzhnyi 27 MDC, MC
73→73 (+0) hu Z. Nagy 32 MG, DG, AG
70→72 (+2) ma A. Tagnaouti 29 G
72→72 (+0) ua O. Hutsuliak 27 MD, BU, AD
72→72 (+0) fi F. Jensen 27 MOC, MC, MD
72→72 (+0) cz J. Kliment 31 BU
72→72 (+0) ma S. Amallah 28 MOC, MC, MG, BU
72→72 (+0) en T. Lawrence 31 MOC, MG, MC
72→72 (+0) gh A. Ayew 35 BU
63→72 (+9) qa A. Yousef 23 DD, DC, MD
63→72 (+9) qa A. Al Yazidi 23 DD, MD
72→72 (+0) ua O. Nazarenko 25 MG, MD, AG
64→71 (+7) qa M. Mashaal 24 MC, MDC
71→71 (+0) ma Y. Attiat-Allah 30 DG, MG
71→71 (+0) qa K. Boudiaf 34 MC, MDC
68→71 (+3) qa H. Ahmed 25 DG, MG
71→71 (+0) qa B. Khoukhi 34 DC, MDC
71→71 (+0) gh R. Ofori 31 G
71→71 (+0) ua B. Mykhailichenko 28 DG, DD, MG
68→71 (+3) qa T. Salman 27 DC, DD
71→71 (+0) is J. Guðmundsson 34 MD, MC, MOC, MDC
71→71 (+0) qa H. Al Haydos 34 MD, MOC, AD
67→71 (+4) qa A. Al Ganehi 24 AD, MD
70→70 (+0) ma Y. Jabrane 34 MDC, MC
69→70 (+1) qa B. Al Rawi 27 DD, DC, MD
70→70 (+0) qa A. Hassan 31 DG, MG
70→70 (+0) qa A. Hatem 34 MC, MDC
70→70 (+0) se K. Sema 31 MG, DG, AG
70→70 (+0) qa Lucas Mendes 34 DC
70→70 (+0) gh D. Odoi 37 MDC, DD, DC, MD
64→69 (+5) qa S. Zakaria 26 G
69→69 (+0) gh K. Schindler 31 MD, DD, AD
68→68 (+0) hu B. Tóth 30 BU
68→68 (+0) qa A. Fathi 32 MDC, MC
68→68 (+0) qa Pedro Miguel 34 DD, DC, MD
68→68 (+0) hu A. Osváth 29 DD, MD
68→68 (+0) fi J. Uronen 30 DG, MG
67→67 (+0) hu D. Lukács 29 BU, MOC
67→67 (+0) hu P. Szappanos 34 G
67→67 (+0) fi R. Ivanov 30 DC
67→67 (+0) fi N. Alho 32 DD, MD
67→67 (+0) is V. Pálsson 34 DC, DD
62→67 (+5) qa M. Badreldin 26 G
61→66 (+5) qa A. Suhail 26 DC, DD
65→66 (+1) qa Y. Abdurisag 25 AD, BU, MD
66→66 (+0) qa M. Muntari 31 BU
65→66 (+1) qa A. Madibo 28 MDC, MC
66→66 (+0) is H. Hermannsson 30 DC, DD
65→65 (+0) qa S. Al Sheeb 35 G
64→64 (+0) fi U. Nissilä 29 MOC, MD, MC
64→64 (+0) en R. Hale 26 BU, MD
Les pépites et meilleurs jeunes joueurs

Pour rappel, FC 26 est disponible depuis le 26 septembre 2025 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStationXbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
  • PC
    • Edition Standard → 19,89 € au lieu de 70 €, soit 72 % de réduction.
    • Edition Ultimate → 51,89 € au lieu de 100 €, soit 48 % de réduction.
  • Xbox One et Xbox Series X|S
    • Edition Standard → 19,59 € au lieu de 80 €, soit 76 % de réduction.
    • Edition Ultimate → 17,59 € au lieu de 110 €, soit 84 % de réduction.
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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commentaire (1)

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Ouistiti (invité) Le 03/10/2025 à 11:31

Dommage umtiti, j'aurai trop aimé le prendre dans ma carrière avec sank paoli, merci pour tout le boss