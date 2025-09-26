FC 26 : Agents libres et meilleurs joueurs sans contrat du mode Carrière

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
|Notes
|Nom
|Âge
|Positions
|73→83 (+10)
|J. Orozco Chiquete
|23
|DC
|75→82 (+7)
|M. Ruiz
|24
|MC, MOC, MDC
|79→82 (+3)
|L. Malagón
|28
|G
|78→81 (+3)
|G. Berterame
|26
|BU, AG
|78→81 (+3)
|E. Sánchez
|25
|MC, MDC
|81→81 (+0)
|M. Depay
|31
|BU, AG, MOC
|73→80 (+7)
|E. Lira
|25
|MDC, MC, DC
|75→80 (+5)
|T. Fruk
|24
|MOC, BU, MC
|79→79 (+0)
|R. Saïss
|35
|DC
|67→78 (+11)
|R. McCausland
|22
|MD, AD
|78→78 (+0)
|R. Alvarado
|26
|MD, MG, AD
|78→78 (+0)
|A. Afif
|28
|MG, MOC, BU, AG
|78→78 (+0)
|A. Vega
|27
|AG, BU, MG
|78→78 (+0)
|K. Piątek
|30
|BU
|78→78 (+0)
|H. Ziyech
|32
|MD, MOC, AD
|69→78 (+9)
|M. Vitális
|23
|MC
|60→77 (+17)
|T. Galvez
|20
|DG, MG
|76→77 (+1)
|D. Lainez
|25
|MD, MOC, AD
|75→77 (+2)
|C. Montes
|28
|DC
|77→77 (+0)
|A. Djiku
|30
|DC, MDC
|77→77 (+0)
|Guilherme
|34
|MDC, MC
|68→76 (+8)
|P. Gunnarsson
|24
|G
|76→76 (+0)
|C. Rodríguez
|28
|MOC, MC
|76→76 (+0)
|Edmilson Junior
|30
|AG, AD, MG
|76→76 (+0)
|A. Zendejas
|27
|MD, AD, MG
|72→76 (+4)
|R. Rangel
|25
|G
|69→75 (+6)
|O. Sych
|24
|DD, MD
|72→75 (+3)
|C. Moreno
|27
|G
|72→75 (+3)
|J. Sánchez Purata
|27
|DC
|75→75 (+0)
|J. Gallardo
|30
|DG, MG, AG
|63→74 (+11)
|J. Gaber
|23
|DC, MDC, DD
|70→74 (+4)
|M. Barsham
|27
|G
|74→74 (+0)
|A. Ali
|28
|BU, AD
|73→74 (+1)
|J. Sánchez
|27
|DD, MD
|74→74 (+0)
|T. Tissoudali
|32
|BU
|74→74 (+0)
|M. Mohand Mohamedi
|36
|G
|59→74 (+15)
|M. Gouda
|20
|AD, AG, MD
|60→74 (+14)
|A. Al Rawi
|21
|BU
|70→73 (+3)
|I. Kaliuzhnyi
|27
|MDC, MC
|73→73 (+0)
|Z. Nagy
|32
|MG, DG, AG
|70→72 (+2)
|A. Tagnaouti
|29
|G
|72→72 (+0)
|O. Hutsuliak
|27
|MD, BU, AD
|72→72 (+0)
|F. Jensen
|27
|MOC, MC, MD
|72→72 (+0)
|J. Kliment
|31
|BU
|72→72 (+0)
|S. Amallah
|28
|MOC, MC, MG, BU
|72→72 (+0)
|T. Lawrence
|31
|MOC, MG, MC
|72→72 (+0)
|A. Ayew
|35
|BU
|63→72 (+9)
|A. Yousef
|23
|DD, DC, MD
|63→72 (+9)
|A. Al Yazidi
|23
|DD, MD
|72→72 (+0)
|O. Nazarenko
|25
|MG, MD, AG
|64→71 (+7)
|M. Mashaal
|24
|MC, MDC
|71→71 (+0)
|Y. Attiat-Allah
|30
|DG, MG
|71→71 (+0)
|K. Boudiaf
|34
|MC, MDC
|68→71 (+3)
|H. Ahmed
|25
|DG, MG
|71→71 (+0)
|B. Khoukhi
|34
|DC, MDC
|71→71 (+0)
|R. Ofori
|31
|G
|71→71 (+0)
|B. Mykhailichenko
|28
|DG, DD, MG
|68→71 (+3)
|T. Salman
|27
|DC, DD
|71→71 (+0)
|J. Guðmundsson
|34
|MD, MC, MOC, MDC
|71→71 (+0)
|H. Al Haydos
|34
|MD, MOC, AD
|67→71 (+4)
|A. Al Ganehi
|24
|AD, MD
|70→70 (+0)
|Y. Jabrane
|34
|MDC, MC
|69→70 (+1)
|B. Al Rawi
|27
|DD, DC, MD
|70→70 (+0)
|A. Hassan
|31
|DG, MG
|70→70 (+0)
|A. Hatem
|34
|MC, MDC
|70→70 (+0)
|K. Sema
|31
|MG, DG, AG
|70→70 (+0)
|Lucas Mendes
|34
|DC
|70→70 (+0)
|D. Odoi
|37
|MDC, DD, DC, MD
|64→69 (+5)
|S. Zakaria
|26
|G
|69→69 (+0)
|K. Schindler
|31
|MD, DD, AD
|68→68 (+0)
|B. Tóth
|30
|BU
|68→68 (+0)
|A. Fathi
|32
|MDC, MC
|68→68 (+0)
|Pedro Miguel
|34
|DD, DC, MD
|68→68 (+0)
|A. Osváth
|29
|DD, MD
|68→68 (+0)
|J. Uronen
|30
|DG, MG
|67→67 (+0)
|D. Lukács
|29
|BU, MOC
|67→67 (+0)
|P. Szappanos
|34
|G
|67→67 (+0)
|R. Ivanov
|30
|DC
|67→67 (+0)
|N. Alho
|32
|DD, MD
|67→67 (+0)
|V. Pálsson
|34
|DC, DD
|62→67 (+5)
|M. Badreldin
|26
|G
|61→66 (+5)
|A. Suhail
|26
|DC, DD
|65→66 (+1)
|Y. Abdurisag
|25
|AD, BU, MD
|66→66 (+0)
|M. Muntari
|31
|BU
|65→66 (+1)
|A. Madibo
|28
|MDC, MC
|66→66 (+0)
|H. Hermannsson
|30
|DC, DD
|65→65 (+0)
|S. Al Sheeb
|35
|G
|64→64 (+0)
|U. Nissilä
|29
|MOC, MD, MC
|64→64 (+0)
|R. Hale
|26
|BU, MD
|Les pépites et meilleurs jeunes joueurs
commentaire (1)
Dommage umtiti, j'aurai trop aimé le prendre dans ma carrière avec sank paoli, merci pour tout le boss