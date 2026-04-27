FC 27 : Le visage de la jaquette a fuité, avec une tête française

Le mystère autour de la future figure de proue d'EA SPORTS FC 27 commence à se dissiper. Selon de récentes fuites issues des phases de test, un attaquant star du Paris Saint-Germain et récent lauréat du Ballon d'Or pourrait bien succéder à Jude Bellingham sur la célèbre jaquette.

L'identité du joueur qui ornera la jaquette du prochain jeu de football d'Electronic Arts est toujours un événement majeur pour la communauté. Être choisi pour représenter la franchise mondiale est un honneur immense qui valide souvent une saison exceptionnelle au plus haut niveau. Alors que les fans continuent de scruter les moindres détails concernant le développement du jeu, des indiscrétions provenant de sources proches des tests internes commencent à circuler, et nous devrions retrouver un français sur la jaquette de FC 27.

Un champion du monde parisien en tête d'affiche

D'après les informations relayées par le média FGZ, qui a pu obtenir des échos des sessions de test de FC 27, le visage d'Ousmane Dembélé serait omniprésent. L'ailier virevoltant du Paris Saint-Germain habillerait actuellement l'intégralité des menus et des visuels promotionnels internes du jeu. Cette omniprésence laisse fortement présager qu'il est considéré comme la figure centrale de cette nouvelle édition.

Cette décision, si elle venait à être officialisée par l'éditeur, ne constituerait pas une véritable surprise pour les joueurs. En effet, l'attaquant français a connu une trajectoire fulgurante ces dernières années. Sa saison exceptionnelle, couronnée par l'obtention du prestigieux Ballon d'Or, l'a définitivement installé à la table des meilleurs joueurs de la planète. Son impact décisif au sein d'une équipe parisienne dominatrice justifie pleinement cette mise en lumière médiatique et virtuelle.

La succession de Jude Bellingham et Jamal Musiala

Le choix de la star de la couverture est une tradition minutieusement orchestrée par Electronic Arts. Pour rappel, FC 26 avait misé sur un duo de jeunes prodiges en associant Jude Bellingham et Jamal Musiala sur son édition standard, tout en réservant une place d'honneur à la légende Zlatan Ibrahimovic pour l'édition Ultimate. L'année précédente, sur FC 25, Jude Bellingham trônait seul sur la jaquette principale, alors que c'était l'attaquant norvégien, Erling Haaland, qui était la star de FC 24.













La question est désormais de savoir si Ousmane Dembélé partagera l'affiche avec d'autres stars du ballon rond ou s'il bénéficiera de l'exclusivité de la couverture, à l'image du milieu de terrain du Real Madrid il y a deux ans. Les développeurs ont souvent jonglé entre des ambassadeurs uniques et des compositions regroupant plusieurs talents générationnels. Dans tous les cas, la présence d'Ousmane Dembélé sur la jaquette marquera le retour d'un joueur français pour la première fois depuis 4 ans et Kylian Mbappé, dans FIFA 23.

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Pour l'heure, le studio de développement n'a fait aucun commentaire sur ces révélations. Les phases de test se poursuivent et de nombreux ajustements peuvent encore survenir avant la présentation officielle du titre, laquelle devrait avoir lieu en juillet, voire fin juin, en fonction de ce que décide EA Sports. Dans tous les cas, FC 27 devrait sortir fin septembre, mais reste à voir les nouveautés qui nous seront cette fois proposées.