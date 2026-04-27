FC 27 : Le visage de la jaquette a fuité, avec une tête française

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 avril 2026 à 18h51
Le mystère autour de la future figure de proue d'EA SPORTS FC 27 commence à se dissiper. Selon de récentes fuites issues des phases de test, un attaquant star du Paris Saint-Germain et récent lauréat du Ballon d'Or pourrait bien succéder à Jude Bellingham sur la célèbre jaquette.
FC 27 : Le visage de la jaquette a fuité, avec une tête française

L'identité du joueur qui ornera la jaquette du prochain jeu de football d'Electronic Arts est toujours un événement majeur pour la communauté. Être choisi pour représenter la franchise mondiale est un honneur immense qui valide souvent une saison exceptionnelle au plus haut niveau. Alors que les fans continuent de scruter les moindres détails concernant le développement du jeu, des indiscrétions provenant de sources proches des tests internes commencent à circuler, et nous devrions retrouver un français sur la jaquette de FC 27.

Un champion du monde parisien en tête d'affiche

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D'après les informations relayées par le média FGZ, qui a pu obtenir des échos des sessions de test de FC 27, le visage d'Ousmane Dembélé serait omniprésent. L'ailier virevoltant du Paris Saint-Germain habillerait actuellement l'intégralité des menus et des visuels promotionnels internes du jeu. Cette omniprésence laisse fortement présager qu'il est considéré comme la figure centrale de cette nouvelle édition.

Cette décision, si elle venait à être officialisée par l'éditeur, ne constituerait pas une véritable surprise pour les joueurs. En effet, l'attaquant français a connu une trajectoire fulgurante ces dernières années. Sa saison exceptionnelle, couronnée par l'obtention du prestigieux Ballon d'Or, l'a définitivement installé à la table des meilleurs joueurs de la planète. Son impact décisif au sein d'une équipe parisienne dominatrice justifie pleinement cette mise en lumière médiatique et virtuelle.

La succession de Jude Bellingham et Jamal Musiala

Le choix de la star de la couverture est une tradition minutieusement orchestrée par Electronic Arts. Pour rappel, FC 26 avait misé sur un duo de jeunes prodiges en associant Jude Bellingham et Jamal Musiala sur son édition standard, tout en réservant une place d'honneur à la légende Zlatan Ibrahimovic pour l'édition Ultimate. L'année précédente, sur FC 25, Jude Bellingham trônait seul sur la jaquette principale, alors que c'était l'attaquant norvégien, Erling Haaland, qui était la star de FC 24.

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La question est désormais de savoir si Ousmane Dembélé partagera l'affiche avec d'autres stars du ballon rond ou s'il bénéficiera de l'exclusivité de la couverture, à l'image du milieu de terrain du Real Madrid il y a deux ans. Les développeurs ont souvent jonglé entre des ambassadeurs uniques et des compositions regroupant plusieurs talents générationnels. Dans tous les cas, la présence d'Ousmane Dembélé sur la jaquette marquera le retour d'un joueur français pour la première fois depuis 4 ans et Kylian Mbappé, dans FIFA 23.

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Pour l'heure, le studio de développement n'a fait aucun commentaire sur ces révélations. Les phases de test se poursuivent et de nombreux ajustements peuvent encore survenir avant la présentation officielle du titre, laquelle devrait avoir lieu en juillet, voire fin juin, en fonction de ce que décide EA Sports. Dans tous les cas, FC 27 devrait sortir fin septembre, mais reste à voir les nouveautés qui nous seront cette fois proposées.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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Si vous vous demandez quels sont les championnats qui seront officiellement présents dans FC 27, vous pouvez retrouver la liste dans notre article.

commentaires (2)

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Quentin64 (invité) Le 29/04/2026 à 21:30

FC27 va être le meilleur jeux de l'année 2026 avec des nouveaux stades et j'espère que on va pouvoir gérer le stade que on choisie vraiment du nouveau gameplay et des nouvelles animation, des nouveaux commenteurs j'espère et vivement que ossemane Dembelé sera choisi en couverture car c est le meilleur joueur de la planète en 2026 pour la vision du football moderne,et ea c est la meilleure entreprise, merci ea

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Keyyde (invité) Le 28/04/2026 à 12:10

Logique, peut-être que ça changera en fonction du mondial mais Dembelé est le visage du foot cette dernière année