FC 26 : Les dates à connaître avant la sortie (accès anticipé, web app, TOTW 1, sortie...)

Retrouvez la liste de toutes les dates importantes à savoir à propos de FC 26, juste avant la sortie du nouveau jeu, pour ne rien manquer.
D'ici quelques jours, nous pourrons poser sur la nouvelle version de EA SPORTS FC. Cet opus arrive, évidemment, avec quelques surprises, mais nous ne perdrons pas les fondamentaux, que ce soit pour le mode Ultimate Team, le mode Carrière et tout ce que nous connaissions avec néanmoins des changements qui sont attendus pour tenter de conquérir les joueurs, après un épisode qui aura globalement déçu.Afin de se préparer au mieux à la sortie de FC 26, retrouvez toutes les dates importantes à connaître
, pour en profiter au mieux et ne pas manquer une miette.
Les dates à savoir avant l'arrivée de FC 26
Avant la sortie finale, ce 26 septembre, donnant réellement le coup d'envoi de FC 26
, plusieurs autres événements sont prévus, afin de faire monter la température en douceur, et permettant à certains chanceux de profiter de l'expérience en accès anticipé. Voici donc toutes les dates à retenir concernant la sortie de FC 26
:
- 17 septembre → Première Team of the Week.
- 17 septembre → Sortie de la Web App.
- 18 septembre → Sortie de la Companion App (mobile).
- 19 septembre → Sortie de l'accès anticipé de FC 26.
- 19 septembre → Sortie de la première promo (informations à venir)
- 26 septembre → Sortie de FC 26 pour toutes et tous.
Vous l'avez compris, avant même la sortie de FC 26, de nombreuses choses seront à faire pour le mode Ultimate Team
, dans le but de déjà optimiser son équipe. Même si vous ne profitez pas de l'early access, vous pouvez récupérer quelques récompenses via la Web App et donc espérer avoir quelques jolies cartes afin d'être près et rivaliser avec les autres joueurs dès le 26 septembre, date de sortie de FC 26
sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Rappelons que vous pouvez aussi récupérer des packs pour FC 26 en jouant à FC 25
.
Vous pouvez, par ailleurs, d'ores et déjà le précommander pour profiter de divers bonus exclusifs
. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer en réduction
.
commentaires (4)
Voilà c'est preco alors que je voulais pas y jouer.....
A voir. Mais comme d' hab je vais être déçu gameplay pasdu tous réaliste et ennuyeu
Ce jeu est médiocre depuis plusieurs annees mais c'est le seul qui existe a part les qui est mieux mais déserter car pas assez de pub et de licences. Cette année ne va pas couper a la regle et sera encore pay to win
Vivement la sortie j'ai trop hâte des nouveautés cette année