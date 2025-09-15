Wep App et Companion App FC, quand sort l'application Ultimate Team ?



le 15 septembre 2025 à 16h46 Publié par Corentin Rimbert le 15 septembre 2025 à 16h46

La Web App et l'application mobile Ultimate Team sont évidemment de retour dans FC 26 pour aider les joueurs. Retrouvez la date de sortie et les premières informations à son sujet.