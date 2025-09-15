Wep App et Companion App FC, quand sort l'application Ultimate Team ?

La Web App et l'application mobile Ultimate Team sont évidemment de retour dans FC 26 pour aider les joueurs. Retrouvez la date de sortie et les premières informations à son sujet.
Chaque année, les joueurs de EA SPORTS FC attendent impatiemment de plus amples informations sur l'application web (Wep App), et sa version mobile, la Companion App
, permettant de profiter de l'expérience du mode FUT, du moins en partie, quelques jours avant le grand lancement de l'opus de l'année, mais aussi de toujours garder un œil sur son club dans les mois qui suivent. Nous avons une date de sortie pour la version FC 26
, et des informations.
Quand sort la Web App de FC 26 ?
Étant donné que FC 26
arrive ce 26 septembre 2025, EA lancera la FC Web App quelques jours plus tôt
, dès le 17 septembre soit une petite dizaine de jours avant sa sortie, et deux avant l'accès anticipé de FC 26
. Celles et ceux qui comptent s'investir sur le mode Ultimate Team pourront donc profiter de quelques bonus, non négligeables, dans le but d'avoir une équipe compétitive très vite. La sortie de la FC Web App sur PC devrait se faire entre 19h et 20h
, selon si des problèmes sont rencontrés, face à l'affluence de joueurs, ou non (ce qui est très souvent le cas).
En effet, comme chaque année, plusieurs cadeaux seront disponibles pour les joueurs, avec des bonus quotidiens, alors qu'il sera possible de faire des DCE, pour soit commencer à engendrer quelques cartes intéressantes, soit les revendre puisque les prix risquent d'être relativement élevés et donc emmagasiner quelques pièces en vue d'achats plus intéressants par la suite. Quoi qu'il en soit, il sera possible de profiter de la première TOTW grâce à la FC Web App de FC 26
.
N'oubliez donc pas, dès le 18 septembre prochain, de vous rendre au moins une fois par jour sur l'application web de FC 26
, afin de lancer comme il se doit votre saison de FC Ultimate Team version 2025-26
. Naturellement, la version de FC 25 est d'ores et déjà devenue obsolète. Le seul moyen de gérer votre club est de passer par le jeu.
Pour ce qui est de la Companion App, la version mobile de l'application, elle arrivera normalement le même jour, soit le 18 septembre 2025, toujours entre 19h et 20h. Si elle est déjà installée sur votre smartphone, une mise à jour devrait vous être proposée.
Que faire avec la Wep App de FC 26 ?
Comme chaque année, il sera possible d'effectuer de nombreuses actions sur la Web App (ou la Companion App). Retrouvez une liste non exhaustive de ces activités :
La sortie de FC 26 est prévue le 26 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch 1 et 2
- Ouvrir des Packs
- Récupérer ses récompenses
- Faire des DCE
- Acheter/vendre des joueurs
- Créer une nouvelle équipe/modifier sa tactique
- Personnaliser son club
- Acheter des éléments dans la boutique
. Vous pouvez, par ailleurs, d'ores et déjà le précommander pour profiter de divers bonus exclusifs
. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer en réduction
.
commentaire (0)