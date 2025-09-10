FC 26 : Récupérez déjà des packs grâce à FC 25

Sans grande surprise, Electronic Arts propose aux joueurs de FC 26 de récupérer, déjà, quelques beaux packs bien attaquer cette nouvelle saison.
FC 26
n'arrive qu'à la fin du mois de septembre, et pourtant il est d'ores et déjà possible d'obtenir des récompenses gratuitement, dont des packs
pour maximiser ses chances d'avoir une équipe fiable le jour J. Si vous souhaitez en récupérer un maximum, nous vous listons tous les packs qui peuvent être récupérés (ou qui l'étaient) dans FC 25. Ces packs seront automatiquement envoyés sur votre compte lors de la sortie de FC 26
.
Tous les packs gratuits de FC 25 à récupérer pour FC 26
Pour obtenir ces packs, il suffit de valider quelques actions assez faciles, que ce soit des DCE ou des défis en jouant. Voici tous les détails avec le pack à récupérer pour FC 26 et l'action qu'il faut faire. Vous retrouverez sous la liste une galerie d'images qui pourrait vous aider si besoin.
- Un pack 82x5 → Terminer 100 fois le DCE Renforts Art (via le défi Renfort Art pré-saison) jusqu'au 12 septembre
- Un Pack 84x5 → Il faudra terminer la saison 10 sur FC 25 (jusqu'au 18 septembre)
- Un pack 80x10 → En réalisant quelques défis en utilisant des joueurs spécifiques pour des actions particulières (marquer 10 buts avec des joueurs de Premier League, faire 10 passes décisives avec des joueurs de NWSL...) jusqu'au 5 septembre
- Un pack 81x7 → Faire évoluer un joueur avec « En route pour FC 26 » et effectuer 7 matchs avec celui-ci (jusqu'au 12 septembre)
- Un pack 80x10 → Via les défis (jusqu'au 12 septembre)
- Un pack 83x3 → Faire évoluer un joueur avec « Le club vous appartient » et effectuer 6 matchs avec celui-ci (jusqu'au 18 septembre)
D'autres packs seront à réclamer d'ici à la sortie de FC 26, et nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour. N'hésitez pas à revenir sur cette page, ou à nous prévenir dans l'espace commentaires s'il en manque. La sortie de FC 26 est prévue le 26 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch 1 et 2
. Vous pouvez, par ailleurs, d'ores et déjà le précommander pour profiter de divers bonus exclusifs
. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer en réduction
.
commentaires (3)
Bonjour, je n'ai pas la date exacte, mais je sais que ces packs doivent arriver plus tard en octobre (normalement) Is n'étaient pas prévus qu'ils soient offerts dès la sortie. Dans mes souvenirs, il était précisé début octobre, alors cela ne devrait plus tarder.
Bonjour, content de tomber sur cet article car zéro communication de la part de ea, j'avais même un moment l'impression d'avoir rêvé mais j'ai bien tout réussi, et je n'ai rien eu sur FC 26, et personne n'en parle nulle part... Est-ce que je suis le seul dans ce cas-là ?
Toujours ps de pack