FC 26 : La communauté déjà furieuse contre EA après cet ajout

Alors qu'EA Sports promettait une progression plus équilibrée dans Ultimate Team, l'apparition massive de packs 100k dès le premier jour de l'accès anticipé de FC 26 a déclenché la colère des joueurs.
EA Sports avait assuré que la sortie de FC 26
marquerait un tournant dans la gestion du mode Ultimate Team
. Avec l'objectif de ralentir la progression
, rendre les équipes un peu moins puissantes qu'à la même période dans FC 25, et ajuster les récompenses pour lisser la fameuse « power curve ». Pourtant, dès le premier jour d'accès anticipé, un choix marketing a tout bouleversé, les packs 100k sont arrivés en boutique
.
Un lancement en totale contradiction avec les promesses
Avant la sortie, EA Sports expliquait que les campagnes hebdomadaires proposeraient des boosts plus modestes, et que les récompenses comme les offres payantes seraient ajustées à cette nouvelle cadence
. Mais à peine les serveurs ouverts, cinq packs promotionnels différents étaient disponibles dans la boutique, dont les fameux packs 100k
, considérés par la communauté comme le moyen le plus efficace d'obtenir les joueurs les mieux notés du jeu.
Cette décision a immédiatement déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux, beaucoup pointant du doigt une incohérence entre les discours d'EA Sports et la réalité en jeu.
Un déséquilibre entre joueurs payants et free-to-play
La frustration s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, les récompenses issues des modes compétitifs (Clash d'Équipes, Division Rivals, Objectifs)
ont été réduites pour correspondre à la nouvelle philosophie. Le grind est donc plus long, ce qui rallonge l'accès aux meilleurs joueurs pour les joueurs free-to-play.
Or, l'ajout immédiat des packs premium crée une disparité évidente, ceux qui paient obtiennent un accès rapide à des cartes très puissantes
, tandis que les autres sont contraints d'attendre plusieurs semaines avant de réunir assez de crédits pour en ouvrir un seul.
Des chiffres qui font grincer des dents
En additionnant tous les packs proposés le premier jour, la valeur totale atteint environ 19 000 FC Points
. Même le pack le plus cher du jeu, vendu 129,99 €
ne permet pas d'acheter l'intégralité des offres. De quoi renforcer l'impression d'un modèle taillé pour pousser à dépenser davantage, dès les premiers instants.
Pour EA Sports, ces packs représentent une manne financière évidente, mais à court terme, le risque est réel : l'image du jeu souffre d'un sentiment de pay-to-win exacerbé
. La communauté redoute que ce choix fragilise la promesse initiale d'un rythme plus équilibré et pousse les nouveaux venus à décrocher rapidement.
En l'état, l'arrivée des packs 100k dès le jour 1 est perçue comme une trahison des engagements pris par l'éditeur. Si EA Sports ne rectifie pas le tir, la polémique pourrait s'amplifier à mesure que la saison Ultimate Team progresse. Nous verrons bien avec les premiers événements, et les DCE.
Enfin, sachez que vous pouvez acheter des Points FC
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commentaires (6)
So people still buy this game ? 😂. I'll wait December and see the price drop.
En 2025, il faut être encore un gros pigeon pour acheter un FC.
Ils sont vraiment malhonnêtes, en promettant des faus trucs avant la sortie, j'espère qu'ils vont tomber un jour
Comme si on était encore étonné par EA
Entre l'argent.....et des nouveautés débiles.....la vitesse excessive du jeu......je ne vais commencer que vendredi et je suis déjà dégoûté 😭
Qui est étonné de la part d'ea ?? Ils prennent les joueurs pour des pigeons année après année