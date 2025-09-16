FC 26 fait une promesse : les cartes or vont (enfin) durer plus de deux semaines

EA promet une expérience plus équilibrée dans FC 26, avec des cartes or plus durables et une progression moins rapide des joueurs pour freiner la montée en puissance.
Chaque année, le même scénario se répète pour la licence, quelques semaines après la sortie de FC, les meilleures cartes or deviennent obsolètes et les joueurs se retrouvent avec des équipes déjà dignes de la fin du jeu. Cette situation s'est évidemment répétée, mais encore plus rapidement dans FC 25. Avec FC 26, l'éditeur souhaite changer la donne en ralentissant volontairement la progression de la « courbe de puissance »
.
Une progression volontairement ralentie
Dans ses Pitch Notes officiels
, EA explique vouloir « ralentir délibérément la courbe et espacer les améliorations plus progressivement
». Concrètement, les meilleures cartes or du lancement conserveront plus longtemps leur valeur et leur utilité et devraient rester dans les équipes plusieurs semaines, sans devenir obsolètes.
Parmi les ajustements notables pour limiter cette courbe de puissance, nous retrouverons les éléments suivants :
- Aucun DCE Joueur du mois (POTM) en août.
- Promotions hebdomadaires avec boosts plus modérés.
- Récompenses de Rivals et FUT Champs rééquilibrées pour s'aligner sur ce nouveau rythme.
L'objectif affiché est clair, faire en sorte que les effectifs soient légèrement moins bien notés au même moment de la saison que dans FC 25
.
Une réponse aux critiques récurrentes
Depuis des années, la communauté déplore une inflation trop rapide des cartes spéciales et une chute vertigineuse de la valeur des joueurs de base. Pour une fois, EA semble écouter ses fans et veut offrir un jeu plus compétitif et accessible.
Reste à voir si ce choix sera respecté et salué par les joueurs ou s'il donnera naissance à de nouvelles critiques. La réussite de ce système dépendra de la capacité d'EA à maintenir un équilibre entre rythme, variété et récompenses motivantes, même si une partie de la communauté se plain du manque de grosses cartes.
En attendant, FC 26 sortira le 26 septembre sur la quasi-totalité des plateformes
. Vous pouvez, par ailleurs, le précommander pour profiter de divers bonus exclusifs
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.
commentaire (1)
Sa va duré trois semaines oui 😂