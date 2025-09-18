FC 26 : Les 10 meilleurs BU à prendre au début d'Ultimate Team

Vous débutez votre aventure Ultimate Team et vous souhaitez acheter un attaquant qui saura vous faire gagner des matchs sans trop vous ruiner ? Voici une liste de 10 BU à viser selon vos équipes.

Les 10 meilleurs BU rentables dans FC 26

84 - Lookman - BU - Atalanta

- BU - Atalanta 83 - Openda - BU - Juventus

- BU - Juventus 83 - Ramírez - BU - Chelsea

- BU - Chelsea 83 - Iñaki Williams - MD - Athletic Club

- MD - Athletic Club 82 - Kundananji - MG - Bay FC

- MG - Bay FC 84 - Omar Marmoush - BU - Manchester City

- BU - Manchester City 84 - Géraldine Reuteler - BU - FC Eintracht Francfort

- BU - FC Eintracht Francfort 83 - Mané - MG - Al Nassr

- MG - Al Nassr 83 - Ayoze - BU - Villarreal

- BU - Villarreal 82 - David - BU - Juventus

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Quel championnat choisir au début de FUT FC 26 ?

PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.



est enfin là et une multitude de joueurs va se pencher sur le mode Ultimate Team, dans le but de bâtir une équipe performante, que ce soit pour le mode Clash d'équipes, Division Rivals, et même les tournois, en attendant l'arrivée des Finales Champions, dans quelques semaines. Il faudra pour cela un bon attaquant, capable d'être redoutable devant le but, mais si vous n'avez pas encore une grosse réserve de crédits, voici un top 10 d'attaquants à surveiller.Cette liste concerne des BU ou joueurs de côtés qui peuvent aussi être attaquants et qui ne coûteront, normalement, pas trop cher durant les premiers jours de FC 26, à moins que le marché ne s'envole, ou que leur très bon rapport qualité-prix n'en fasse des cartes cotées.Il faut garder à l'esprit que ces joueurs seront très vite dépassés par de nouveaux, mais en attendant, vous devriez trouver votre bonheur avec l'une de ces cartes en tant que BU, si elle rentre dans votre équipe.La diversité en championnat et en nation est assez faible, mais cela pourrait être l'occasion de se lancer dans une team de Serie A par exemple, qui pourrait vous permettre d'avoir de bons joueurs à moindre coût, ou vers la Liga. Quoi qu'il en soit, durant les premières semaines, votre équipe risque de grandement changer dans FC 26.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire