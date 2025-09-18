FC 26 : Les 10 meilleurs BU à prendre au début d'Ultimate Team

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 septembre 2025 à 16h01
Vous débutez votre aventure Ultimate Team et vous souhaitez acheter un attaquant qui saura vous faire gagner des matchs sans trop vous ruiner ? Voici une liste de 10 BU à viser selon vos équipes.
FC 26 : Les 10 meilleurs BU à prendre au début d'Ultimate Team
FC 26 est enfin là et une multitude de joueurs va se pencher sur le mode Ultimate Team, dans le but de bâtir une équipe performante, que ce soit pour le mode Clash d'équipes, Division Rivals, et même les tournois, en attendant l'arrivée des Finales Champions, dans quelques semaines. Il faudra pour cela un bon attaquant, capable d'être redoutable devant le but, mais si vous n'avez pas encore une grosse réserve de crédits, voici un top 10 d'attaquants à surveiller.

Les 10 meilleurs BU rentables dans FC 26

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Cette liste concerne des BU ou joueurs de côtés qui peuvent aussi être attaquants et qui ne coûteront, normalement, pas trop cher durant les premiers jours de FC 26, à moins que le marché ne s'envole, ou que leur très bon rapport qualité-prix n'en fasse des cartes cotées. 
  • 84 - Nigeria  Lookman  - BU - Atalanta
  • 83 - Belgique  Openda  - BU - Juventus
  • 83 - Colombie  Ramírez  - BU - Chelsea
  • 83 - Ghana  Iñaki Williams  - MD - Athletic Club
  • 82 - Zambie  Kundananji  - MG - Bay FC
  • 84 - Egypte  Omar Marmoush  - BU - Manchester City
  • 84 - Suisse  Géraldine Reuteler  - BU - FC Eintracht Francfort
  • 83 - Senegal  Mané  - MG - Al Nassr
  • 83 - Espagne  Ayoze  - BU - Villarreal
  • 82 - Canada  David - BU - Juventus
Il faut garder à l'esprit que ces joueurs seront très vite dépassés par de nouveaux, mais en attendant, vous devriez trouver votre bonheur avec l'une de ces cartes en tant que BU, si elle rentre dans votre équipe. 

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Quel championnat choisir au début de FUT FC 26 ?

La diversité en championnat et en nation est assez faible, mais cela pourrait être l'occasion de se lancer dans une team de Serie A par exemple, qui pourrait vous permettre d'avoir de bons joueurs à moindre coût, ou vers la Liga. Quoi qu'il en soit, durant les premières semaines, votre équipe risque de grandement changer dans FC 26.

Miniature vidéo

Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
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    • 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
    • 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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