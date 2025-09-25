FC 26 : Heure de sortie en France sur PC et console

Retrouvez l'heure de sortie de FC 26 en France, pour la version normale, sur PC et console, afin d'en profiter le plus tôt possible.
FC 26
, la nouvelle itération de la licence EA SPORTS FC, autrefois connue sous le nom de FIFA, est enfin sur le point de sortir pour toutes et tous. Après une semaine d'accès anticipé pour celles et ceux qui ont acheté l'édition Ultimate, et qui ont déjà pu se faire au jeu, il est maintenant temps d'ouvrir ses portes à toute la communauté, pour définitivement donner le coup d'envoi de cette nouvelle saison de FC, avec quelques nouveautés intéressantes.
Quoi qu'il en soit, de nombreux joueurs attendent patiemment ce 26 septembre et se demandent à partir de quelle heure il sera possible de jouer à FC 26 en France
, que ce soit sur PC, PlayStation ou Xbox.
Heure de sortie de FC 26 en France
L'heure de sortie de FC 26 se déroulera en deux étapes
, comme souvent pour la licence, d'après les informations que nous retrouvons sur les différentes plateformes, mais aussi sur le site officiel. Comme souvent, les joueurs évoluant sur console auront un léger avantage, en pouvant découvrir FC 26 quelques heures avant leurs homologues sur PC
. La sortie sur PlayStation et Xbox est prévue à minuit heure locale, alors que sur PC, il faudra patienter un peu plus.
- Heure de sortie FC 26 sur console → 00h00 le 26 septembre
- Heure de sortie de FC 26 sur PC → 01h00 le 26 septembre
Même si la sortie a lieu en pleine nuit, en France, attendez-vous à voir apparaître des problèmes de serveurs
durant la journée du vendredi, et peut-être ce week-end également. L'afflux de joueurs sera très important et il ne sera pas étonnant de voir quelques déconnexions ou d'autres problèmes du genre. D'ailleurs, depuis la sortie, le titre n'est pas épargné par ce genre de soucis, avec de nombreux joueurs qui n'arrivent pas forcément à lancer un match. Espérons que tout cela s'arrange très vite.
Hormis cela, le gameplay de FC 26
reste dans la lignée du dernier épisode, avec des attaquants encore plus puissants et surtout des défenses passoires. Mieux vaut que EA Sports corrige vite le tir, au risque de voir les joueurs l'abandonner, encore une fois. Vous pourrez constater cela par vous-même, et tenter de bâtir la meilleure équipe sur FUT, ou vous lancer dans une carrière de manager ou de joueur, dès ce 26 septembre. Et n'oubliez pas, de nombreux guides sont à votre disposition pour profiter au mieux de la sortie, comme les meilleurs paramètres caméra
et manette
, sans oublier les pépites de FC 26
, tout naturellement.
Pour rappel, FC 26
est disponible depuis le 26 septembre 2025 sur PC
, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation
, Xbox
et Switch
. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming
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