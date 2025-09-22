FC 26 : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Les serveurs de FC 26 peuvent parfois connaître quelques problèmes pour lancer un match de foot. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.
Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez des problèmes pour lancer FC 26 et rejoindre une partie dans le mode Ultimate Team, ou un autre
, sur PC, Xbox ou PlayStation, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquons comment savoir si les serveurs de FC 26 sont en maintenance (down)
ou si le problème peut venir de vous.
Maintenance FC 26, serveurs down ou en ligne ?
La plupart du temps, les serveurs de FC 26 seront hors-ligne à l'approche d'une mise à jour et l'application d'un patch correctif
, qui sont très souvent déployés en début de matinée entre le mardi et le jeudi. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, EA Sports essaye de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les serveurs soient down sans qu'une maintenance soit en cours, suite à divers problèmes
. Si vous avez du mal à vous connecter au jeu de foot, voici quelques conseils pour suivre l'état des serveurs de FC 26
.
Les serveurs FC 26 ne répondent pas
Comme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter du jeu
ou celui qui partage les informations relatives aux mises à jour
pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera). Sinon, vous pouvez vous rendre sur divers sites, comme Help.EA
, qui indique si les serveurs sont en ligne ou non, avec les derniers topics recensant les problèmes.
Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier. Il se peut également que les problèmes viennent directement des serveurs d'Electronic Arts et non du jeu.
- Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer FC 26.
- Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour.
- Redémarrez le PC ou votre console : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC, Xbox ou PlayStation.
- Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.
Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support, qui pourrait vous aider.
commentaire (1)
Impossible de lancer des match en club pro