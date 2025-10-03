FC 26 est le meilleur jeu de la licence depuis 7 ans selon les critiques

Avec une moyenne de 80/100 sur Metacritic, FC 26 marque un tournant positif pour la série. Un score qui n'avait pas été atteint depuis FIFA 19.
Les critiques sont claires, FC 26 s'impose comme le meilleur épisode de la licence depuis plusieurs années
. Le jeu n'est pas parfait, loin de là, mais il a réussi à séduire la presse spécialisée, ce qui n'était pas arrivé depuis un bon moment. Les joueurs, eux, le sont moins.
Un accueil critique largement positif
La rédaction de GAMEWAVE a attribué à FC 26 la note de 7,5/10
, un score jugé représentatif de l'expérience proposée. Entre l'introduction de deux modes de gameplay distincts, Authentique et Compétitif
, un contenu enrichi dans Ultimate Team malgré un gameplay plus que moyen et un mode Carrière plus intéressant que l'an dernier, le jeu parvient à corriger certaines lacunes de ses prédécesseurs.
Selon Metacritic
, la note moyenne des critiques est légèrement plus élevée que la nôtre, avec une moyenne de 80/100. Un chiffre qui place FC 26 au-dessus des derniers volets, souvent critiqués pour leur manque d'innovation ou leur équilibre fragile.
Comparaison avec les précédents épisodes
Les dernières années ont montré une série en perte de vitesse, oscillant entre bonnes intentions et déceptions. Voici un aperçu des scores Metacritic récents concernant la licence :
- FC 25 → 76/100
- FC 24 → 75/100
- FIFA 23 → 76/100
- FIFA 22 → 78/100
- FIFA 21 → 72/100
- FIFA 20 → 79/100
- FIFA 19 → 83/100
Cela fait donc sept ans que la licence n'avait pas obtenu une telle note, pourtant le retour des joueurs n'est, lui, pas aussi positif. Pour cause, les problèmes ont été assez nombreux lors de la sortie, et une forme de lassitude semble s'être installée, et beaucoup attendent de l'acheter moins cher. En attendant, les mises à jour viendront corriger tout cela, comme celle du jour, qui patche enfin le bug de l'engagement
.
Pour rappel, FC 26 est disponible depuis le 26 septembre 2025
sur PC
, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation
, Xbox
et Switch
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commentaire (1)
Pas mérité