FC 26 : Le bug de l'engagement corrigé avec la mise à jour 1.0.3, voici le détail

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
Patch 1.0.3 de FC 26 du 3 octobre
Général, audio et visuel
Correction des problèmes suivants
- [PC uniquement] Correction de certains cas où les manettes ne répondaient pas pendant le jeu. Nous continuons d'examiner vos rapports à ce sujet et prévoyons des améliorations futures.
- [PC uniquement] Les paramètres de résolution et d'affichage pouvaient parfois être réinitialisés après la fermeture du jeu.
- [PC uniquement] Optimisation de la physique des vêtements afin de réduire leur impact sur les performances.
- [PC uniquement] Amélioration des performances lors des corners.
- [Showcase uniquement] Correction de certains cas où le lancement du jeu via une invitation ne plaçait pas le destinataire dans le salon de match.
- Correction de divers problèmes de stabilité pouvant survenir.
Expérience de jeu
Mises à jour appliquées
- Amélioration du positionnement défensif au coup d'envoi :
- L'équipe en défense se positionnera désormais de façon plus compacte pendant une courte période après le coup d'envoi.
- Mise à jour des postes des éléments j. défensifs avant le coup d'envoi pour tous les dispositifs.
- Réduction de la précision des tirs acrobatiques effectués directement après un arc-en-ciel.
- Résolution des cas où des éléments j. frappaient un extérieur du pied vers l'élément j. gardien quand il aurait été préférable d'effectuer un tir en lacet.
Ultimate Team
Correction des problèmes suivants
- Des bios incorrectes auraient pu apparaître sur des éléments j. Or.
- Dans l'Édition Ultimate, le passe Premium saison 1 exigeait auparavant de redémarrer le jeu pour être récupéré.
Mode Carrière
Correction du problème suivant
- Après avoir signé un nouveau contrat, les joueurs pouvaient sembler mécontents, menant à une notification concernant l'absence d'offre de contrat et finalement à une demande de transfert.
Général, audio et visuel
Correction du problème suivant
- Correction de certains cas où les manettes ne répondaient pas en cours de jeu. Nous continuons à étudier vos retours sur ce problème et à travailler sur d'autres améliorations.
- Les paramètres de résolution et d'affichage étaient parfois réinitialisés après la fermeture du jeu.
- Optimisation de la physique du tissu pour réduire son impact sur les performances.
- Amélioration des performances sur les corners.
- Correction de divers problèmes de stabilité.
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