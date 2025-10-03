FC 26 : Le bug de l'engagement corrigé avec la mise à jour 1.0.3, voici le détail

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 octobre 2025 à 11h35
EA Sports vient de publier une petite mise à jour pour les joueurs de FC 26, laquelle corrige notamment le bug lié à l'engagement. D'autres choses sont également au programme.
FC 26 : Le bug de l'engagement corrigé avec la mise à jour 1.0.3, voici le détail
Une semaine après la sortie de FC 26 de manière officielle, EA Sports vient d'appliquer une nouvelle mise à jour, pour corriger un problème remonté par les joueurs depuis le début, lié à l'engagement. Désormais, les défenseurs devraient avoir une position plus resserrée, dans l'objectif d'empêcher les buts trop rapides. D'autres soucis ont été corrigés, tandis que certains équilibrages sont apportés.

Vous pouvez découvrir tout cela dans le patch notes de la mise à jour 1.0.3 de FC 26, disponible depuis ce 3 octobre sur toutes les plateformes. 

Patch 1.0.3 de FC 26 du 3 octobre

Général, audio et visuel

Correction des problèmes suivants

  • [PC uniquement] Correction de certains cas où les manettes ne répondaient pas pendant le jeu. Nous continuons d'examiner vos rapports à ce sujet et prévoyons des améliorations futures.
  • [PC uniquement] Les paramètres de résolution et d'affichage pouvaient parfois être réinitialisés après la fermeture du jeu.
  • [PC uniquement] Optimisation de la physique des vêtements afin de réduire leur impact sur les performances.
  • [PC uniquement] Amélioration des performances lors des corners.
  • [Showcase uniquement] Correction de certains cas où le lancement du jeu via une invitation ne plaçait pas le destinataire dans le salon de match.
  • Correction de divers problèmes de stabilité pouvant survenir.

Expérience de jeu

Mises à jour appliquées

  • Amélioration du positionnement défensif au coup d'envoi :
    • L'équipe en défense se positionnera désormais de façon plus compacte pendant une courte période après le coup d'envoi.
    • Mise à jour des postes des éléments j. défensifs avant le coup d'envoi pour tous les dispositifs.
  • Réduction de la précision des tirs acrobatiques effectués directement après un arc-en-ciel.
  • Résolution des cas où des éléments j. frappaient un extérieur du pied vers l'élément j. gardien quand il aurait été préférable d'effectuer un tir en lacet.

Ultimate Team

Correction des problèmes suivants

  • Des bios incorrectes auraient pu apparaître sur des éléments j. Or.
  • Dans l'Édition Ultimate, le passe Premium saison 1 exigeait auparavant de redémarrer le jeu pour être récupéré.

Mode Carrière

Correction du problème suivant 

  • Après avoir signé un nouveau contrat, les joueurs pouvaient sembler mécontents, menant à une notification concernant l'absence d'offre de contrat et finalement à une demande de transfert.

Général, audio et visuel

Correction du problème suivant

  • Correction de certains cas où les manettes ne répondaient pas en cours de jeu. Nous continuons à étudier vos retours sur ce problème et à travailler sur d'autres améliorations.
  • Les paramètres de résolution et d'affichage étaient parfois réinitialisés après la fermeture du jeu.
  • Optimisation de la physique du tissu pour réduire son impact sur les performances.
  • Amélioration des performances sur les corners.
  • Correction de divers problèmes de stabilité.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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