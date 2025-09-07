FC 26 : Date de sortie, gameplay, nouveautés... tout savoir du nouvel opus

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 septembre 2025 à 15h00
Retrouvez la date de sortie de FC 26, les nouveautés et toutes les améliorations et informations à savoir au sujet du nouveau jeu de foot, qui arrive très vite.
FC 26 : Date de sortie, gameplay, nouveautés... tout savoir du nouvel opus
Durant ce mois de juillet 2025, EA Sports a levé le voile sur l'opus annuel de la licence EA SPORTS FC (anciennement FIFA). Très attendu par la communauté, les développeurs ont donné de nombreux détails concernant cet épisode, dont la date de sortie, les plateformes et le prix de vente, sans oublier les premières images.

Date de sortie FC 26

Commençons par ce qui intéresse le plus les joueurs. La date de sortie de FC 26 est programmée pour le vendredi le 26 septembre 2025, soit le dernier vendredi du mois, comme c'est quasiment le cas à chaque fois. Vous pouvez par ailleurs d'ores et déjà précommander les différentes éditions et profiter de bonus.

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Les nouveautés de FC 26

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À l'heure où ces lignes sont écrites, les développeurs ont déjà dévoilé la plupart des nouveautés, que ce soit dans le gameplay ou pour les différents modes de jeu. Par exemple, deux jouabilités seront proposées, l'une plutôt dédiée aux modes en ligne (jouabilité compétitive), l'autre pour les modes hors-ligne (jouabilité authentique), tandis que de nombreux ajustements ont été faits en fonction du retour des joueurs (passes, tacles, gardiens, réactivité des joueurs...). Vous pouvez retrouver plus d'informations sur les nouveautés du gameplay de FC 26 dans cet article.

Côté Ultimate Team, qui est toujours le fer de lance de la licence, il faut s'attendre à des améliorations de taille. Déjà, fini les play-offs pour Finales Champions,  puisqu'il suffira d'avoir les points nécessaires pour y participer. Si ce n'est pas le cas, une compétition secondaire, nommée Challengers, sera proposée, tout aussi riche en récompenses. En Rivals, les joueurs profiteront de bien plus de récompenses et de défis. Les compétitions sont également réintroduites, pour avoir toujours plus de compétitivité.

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Pour ce qui est du mode Carrière, EA a réservé de belles surprises, parmi lesquelles : 
  • Fonctionnalité Manager live qui permet d'offrir de nouveaux défis ou des scénarios précis
  • Des entraîneurs actifs sur le marché qui changeront de club, offrant alors de nouvelles opportunités
  • Événement en cours de saison 
  • Amélioration des statistiques
Si une partie de la communauté était sceptique à l'approche de FC 26, les différentes annonces ont permis de faire pencher la balance. Attention tout de même, EA reste fort en communication et ces changements pourraient n'être d'un écran de fumée, si le gameplay derrière est mauvais. Réponse seulement le 26 septembre, pour sa sortie.

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Sur quelles plateformes sort FC 26 et à quel prix ?

Pour le moment, la sortie de FC 26 a été confirmée sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch 1 & 2. Comme toujours, la version Switch sera différente des autres, pour proposer un contenu moindre, mais accueillera tout de même le mode Ultimate Team.

Concernant le prix de vente, celui de l'édition de base est toujours plafonné à 69,99 € sur PC et Switch 2, 79,99 € sur PlayStation et Xbox, tandis que la version Switch est à 59,99 €. Pour la version Ultimate, comptez 30 euros de plus. 

Gameplay et trailer de FC 26

Plusieurs bandes-annonces ont été montrées depuis la révélation de FC 26, notamment pour présenter les différents modes. Nous vous mettons les plus importantes ci-dessous pour que vous puissiez découvrir ce qui vous attend d'ici peu. 

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Rendez-vous dès le 26 septembre, date de sortie de FC 26, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch 1 & 2. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer en réduction.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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