FC 26 : Le mode Ultimate Team révèle toutes ses nouveautés, qui feront du bien

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 août 2025 à 18h29
EA Sports continue de mettre en avant les nouveautés de FC 26, avec une nouvelle vidéo cette fois dédiée au mode phare du jeu, Ultimate Team.
FC 26 : Le mode Ultimate Team révèle toutes ses nouveautés, qui feront du bien
Après avoir mis en avant les nouveautés du mode Carrière, EA Sports plonge les joueurs dans le mode Ultimate Team qui va se transformer dans FC 26 pour mieux répondre aux attentes des joueurs. La plupart des nouveautés qui ont été dévoilées par les développeurs devraient faire plaisir aux joueurs.

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Les nouveautés d'Ultimate Team pour FC 26

En fonction du retour des joueurs, plusieurs changements majeurs ont été appliqués, que ce soit au niveau des événements, de Rivals et Champions, mais aussi du comportement des joueurs adverses. Enfin, les évolutions et le stockage DCE sont aussi touchés. Voici ce qui a été annoncé.

Événement live et retour des compétitions

Après que les joueurs ont largement demandé leur retour, les compétitions seront réintroduites dans FC 26. Un format rapide, avec élimination directe pour les perdants, dans le but d'obtenir des récompenses et progresser. Le matchmaking est pensé pour que vous affrontiez toujours un adversaire qui se trouve au même niveau que vous dans le tournoi.

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Des défis viendront aussi ajouter de la compétitivité pour vous confronter à d'autres joueurs, toujours dans le but de récupérer des récompenses. À chaque match, il faudra utiliser une équipe totalement inédite. Vous ne serez pas éliminé en cas de défaite, mais plus vous aurez de victoire, meilleures seront les récompenses. Cela remplacera en partie les matchs amicaux.

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Changements Rivals et Champions

Comme les leaks l'indiquaient, des objectifs uniques vous permettront de remporter des récompenses spéciales pour progresser plus facilement dans les divisions ou dans le passe saisonnier, par exemple. Les points de contrôles ont aussi été améliorés.

Côté Champions, les play-offs ont été supprimées pour laisser place à une qualification dès qu'une certaine division a été atteinte en Rivals. Il faudra toujours avoir les points nécessaires. Concernant les autres joueurs, ceux dans les divisions inférieures, ils pourront participer à « Challengers », une sorte de Champions avec un niveau moins élevé, mais riche en récompenses.

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Des déconnexions moins frustrantes

C'est l'un des points noirs d'Ultimate Team, voir son adversaire quitter lors d'un match nul, et devoir recommencer. À partir de FC 26, chaque fois que votre adversaire se déconnecte lorsque le score sera a égalité, après avoir reçu carton rouge ou provoqué un pénalty, vous recevrez, normalement, une victoire.

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Les évolutions et DCE

Nouveauté introduite il y a deux ans, les évolutions vont évoluer, sans mauvais jeu de mots. Par exemple, certaines évolutions pourront être répétées et ne seront plus uniques. Il a également été précisé que l'espace de stockage DCE serait augmenté, sans préciser davantage d'informations.

Miniature vidéo

Enfin, la vidéo évoque également la nouvelle jouabilité compétitive, qui permettra d'avoir un meilleur gameplay. La sortie de FC 26 est prévue le 26 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch 1 & 2. Vous pouvez toujours le précommander et obtenir quelques récompenses.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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