Fallout 76 : Wastelanders ne remplacera pas l'histoire de base

De nombreuses nouveautés sont attendues sur Fallout 76 avec la mise à jour Wastelanders, et Bethesda a tenu à donner quelques précisions concernant cette dernière.

Nous avons travaillé pour tisser la nouvelle histoire des Wastelanders dans ce qui existe déjà dans le jeu de base. Les nouveaux personnages pourront toujours compléter tout le contenu du jeu de base en plus des nouvelles quêtes. De plus, certains de ce que vous avez accompli dans l'histoire du jeu de base auront un rôle à jouer dans Wastelanders.

Les joueurs des'apprêtent à accueillir une mise à jour importante au début du mois d'avril, laquelle permettra à la communauté de découvrir de nombreuses choses devant, normalement, relancer l'attrait pour le titre qui n'a pas connu le succès attendu parOutre deux nouvelles factions un système de réputation et un système de dialogue plus poussé a donné encore plus de précisions. Le studio a tenu à expliquer quese passe un an après l'histoire contée dans, et qu'il est donc normal que les joueurs trouvent un énorme terrain vague, étant donné que tout le monde est parti. Cependant, de nouveaux habitants ont commencé à apparaître et une nouvelle quête sera désormais disponible. Même s'il y a un scénario inédit,a confirmé qu'il ne remplacerait pas l'ancien.Si au premier abord le terrain vague vous paraîtra plus civilisé et plus calme, ne vous fiez pas aux apparences, car la menace des armes nucléaires n'est pas terminée et persiste toujours. En effet, désormais les habitants sont prêts à se battre, et les pillards ainsi que les colons se glisseront dans un costume de matières dangereuses lorsqu'ils auront besoin de se protéger des radiations.Dans le futur,continuent d'alimentera également publié le nouveau calendrier de la communauté afin que vous puissiez voir ce que vous pourrez faire avant le lancement dele 7 avril.Pour rappel, la mise à jour Wastelanders arrivera gratuitement sur toutes les plateformes le 7 avril. Fallout 76 arrivera à la même date sur Steam.