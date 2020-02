Fallout 76 détaille son système de réputation

Avant la sortie de la tant attendue mise à jour Wastelanders, les développeurs de Fallout 76 ont détaillé le nouveau système de réputation.

Système de réputation Fallout 76

Quelques jours après avoir levé le voile sur les les Colons et les Pillards , mais aussi la ville de Watoga évoque maintenant le. Celui-ci sera déployé lors de l'arrivée de la mise à jour, qui ne bénéficie pas encore de date de sortie.Lorsque la mise à joursera disponible, vous aurez l'occasion de rencontrer les deux factions citées ci-dessus, lesquelles seront, au début, méfiantes vis-à-vis de vous. Il faudra alors gagner leur confiance, mais la tâche ne sera pas aisée. Pour cela, vous devrez accomplir différentes missions, comme, dans le but d'augmenter votre niveau de réputation.Sept niveaux de réputation sont proposés, commençant par « Hostile » lors de vos premiers échanges avec ces factions. À noter que chaque mission ne vous octroiera pas la même quantité de réputation,Chaque fois que vous gagnerez de la réputation, une notification vous indiquera combien vous en avez gagné, alors qu'il sera possible de consulter le niveau de réputation pour chaque faction par l’intermédiaire du menu Social.Entretenir de bonnes relations avec les Colons et les Pillards sera primordial pour avoir accès à une plus large gamme d'objets via les marchands, par exemple. De plus, terminer le contenu de l'histoire vous permettra également de débloquer l'accès à de nouveaux marchands, qui vendent des plans pour des objets à thème des factions,Pour ce qui est de la mise à jour, nous en apprendrons davantage dans les jours à venir.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis novembre 2018.