Fallout 76 : Ses développeurs reviennent sur l'avenir de l'aspect PvP

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 juin 2026 à 11h56
Les développeurs de Fallout 76 sont revenus sur la dimension PvP du jeu, tout en parlant de l'avenir de cet aspect multijoueur.
Fallout 76 : Ses développeurs reviennent sur l'avenir de l'aspect PvP

Les développeurs en charge de Fallout 76 ont implanté de nombreuses nouveautés sur le titre, depuis sa sortie. Si le titre vient tout juste d'accueillir la mise à jour Infestations et devrait permettre de voyager avec ses animaux de compagnie à l'avenir, l'équipe de développement a dit quelques mots à propos de l'aspect PvP de Fallout 76.

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L'avenir du PvP sur Fallout 76

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Lors du Summer Game Fest, Insider Gaming a pu s'entretenir avec le directeur créatif de Fallout 76, Jon Rush. Au cours de l'échange, Insider Gaming a parlé de la dimension PvP du titre et a questionné Jon Rush à propos de l'avenir de cet aspect

Dans l'état actuel des choses, la façon dont le PvP est conçu est très marginale. Notre communauté s'intéresse globalement beaucoup moins au PvP qu'au mode coopératif. Cela dit, certains membres de la communauté s'intéressent au PvP - tout comme moi.

Je ne suis pas sûr que ça m'intéresserait si je devais, par exemple, affronter un joueur de niveau 5 000 en tant que joueur de niveau 50, tu vois ?

Si le PvP devait être réintroduit, tout le monde devrait partir sur un pied d'égalité, dans un environnement très clément.

D'ailleurs, Jon Rush est également revenu sur le mode « Nuclear Winter », de type battle royale, qui a été supprimé un petit moment après son lancement sur Fallout 76.

L'équipe a dit quelques mots au sujet Nuclear Winter de Fallout 76

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Durant cet échange avec Insider Gaming, Jon Rush a parlé de Nuclear Winter de Fallout 76, et a notamment mis en avant les problèmes de ce mode

Nuclear Winter était vraiment génial, c'était une mise à jour très sympa. Elle posait toutefois quelques problèmes. D'une part, elle a divisé la communauté des joueurs entre ceux qui jouaient à Nuclear Winter et ceux qui jouaient dans les Appalaches. Elle a segmenté la communauté.

C'est presque comme s'il s'agissait d'un jeu live-service à part entière, qui nécessiterait le soutien d'une équipe pour les mises à jour, les corrections de bugs, les nouvelles récompenses et les nouveaux modes, et ce sont là des ressources que nous voulions consacrer aux Appalaches afin de continuer à raconter notre histoire.

De ce fait, si l'équipe de développement prévoit de développer davantage l'aspect PvP de Fallout 76, il y a fort à parier que les erreurs du passé ne seront pas répétées. Reste à savoir ce que les développeurs nous réservent de ce côté-là, à l'avenir...

Rappelons, en guise de conclusion, que Fallout 76 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS4, Xbox One et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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