Fallout 76 : Date de sortie pour la màj Wastelanders et la version Steam

Après plusieurs mois d'attente, la mise à jour Wastelanders possède désormais une date de sortie, sur toutes les plateformes, un trailer a été partagé pour l'occasion. Celle-ci sera accompagnée par le lancement sur Steam de Fallout 76.

Trailer et date de sortie de Wastelanders

Date de sortie de Fallout 76 sur Steam

Annoncé lors de l'E3 2019 en juin, la mise à jour majeuredevait initialement être lancée en automne dernier, cependant, Bethesda a fait le choix de la repousser dans le but d'améliorer le contenu et réduire un maximum de bugs pour ne pas subir, une nouvelle fois, la gronde des joueurs. Ainsi, après plusieurs mois où le studio a, pour patienter, partagé quelques informations sur ce qu'apportera cette mise à jour, Bethesda a levé le voile sur sa date de sortie, et mis en ligne une première bande-annonce. Ainsi, nous pourrons prendre part à cette nouvelle aventure dès, sur toutes les plateformes. À noter toutefois que cette mise à jour est gratuite pour celles et ceux possédant le jeu. Deux lots spéciaux seront néanmoins mis en vente, comprenant divers objets :Pour rappel, la mise à jourapporte des PNJ (entièrement doublés en français), deux factions présentées il y a peu, les Pillards et les Colons , de nouveaux lieux, comme la ville de Watoga , des quêtes inédites ainsi que des armes ou encore un système de réputation que nous vous avons détaillé dans cet article La sortie desera accompagnée par le lancement surde. Si nous savions que le jeu de survie allait, un jour ou l'autre, arriver sur la plateforme de Valve, nous ne savions pas encore quand. Voilà qui est fait, puisque Bethesda a indiqué par la même occasion quefera son apparition surà la même date, soit le 7 avril 2020. Les deux versions pourront être achetées (Standard et Deluxe), mais si vous le possédez déjà sur Bethesda.net, il sera impossible de transférer les atomes ou l'abonnement Fallout 1st, a contrario des objets cosmétiques achetés sur la boutique, qui eux, ne font pas de distinction de plateforme. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site officiel