Fallout 76 : Il sera bientôt possible de voyager avec ses animaux de compagnie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juin 2026 à 11h18
Une fonctionnalité permettant de parcourir les Appalaches avec ses animaux de compagnie doit arriver sur Fallout 76.
Fallout 76 : Il sera bientôt possible de voyager avec ses animaux de compagnie

Depuis son lancement, Fallout 76 a parcouru beaucoup de chemin et s'est doté de diverses fonctionnalités, introduites au fil des mises à jour majeures. L'équipe de développement, qui a récemment lancé un nouveau patch, ne compte pas s'arrêter là. D'ailleurs, explorer les Appalaches avec ses animaux de compagnie devrait bientôt être possible sur Fallout 76.

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Les compagnons voyageront avec vous sur Fallout 76

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En effet, d'après les dernières informations connues, notamment relayées par Insider Gaming, l'équipe de Fallout 76 compte proposer un changement de taille pour les animaux de compagnie sur Fallout 76 : ces derniers pourront bientôt nous accompagner durant nos pérégrinations dans les Appalaches, et ne seront donc plus confinés dans notre C.A.M.P.

Durant le Summer Game Fest, Insider Gaming a pu discuter avec Jon Rush, le directeur créatif du jeu, qui a parlé de cette fonctionnalité :

Imaginez un monde où votre animal de compagnie de CAMP devient votre compagnon CAMP.

Il vous suit partout sur la carte, part à l'aventure avec vous, explore avec vous, peut se battre à vos côtés, sait s'asseoir et rester couché, peut être chargé de tuer, et dispose d'un arbre de compétences. Chiens, cochons, chats, Deathclaws...

Quand cette fonctionnalité sera introduite ?

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À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'équipe de développement de Fallout 76 n'a pas encore dévoilé de date concernant l'arrivée de cette fonctionnalité liée aux animaux de compagnie. Pour autant, Insider Gaming précise que celle-ci débarquera tout d'abord sur le PTS (Public Test Server) du jeu, et ce, « bientôt ». Reste à savoir quand nous pourrons en profiter.

Rappelons, en guise de conclusion, que Fallout 76 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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