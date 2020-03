Fallout 76 : Bethesda présente les dialogues de la MàJ Wastelanders

De nombreuses nouveautés sont attendues avec la mise à jour Wastelanders, et les dialogues avec des choix et conséquences en font partie.

Les décisions que vous prendrez vous aideront à forger des alliances, trouver une façon alternative de parvenir à vos fins, et pourront même avoir des conséquences sur votre réputation auprès des colons ou des pillards.

Les joueurs des'apprêtent à accueillir une mise à jour importante au début du mois d'avril, laquelle permettra à la communauté de découvrir de nombreuses choses devant, normalement, relancer l'attrait pour le titre qui n'a pas connu le succès attendu par Bethesda.Outre deux nouvelles factions une nouvelle ville, du nom de Watoga , et un système de réputation , les joueurs de Fallout 76 pourront bénéficier d'un système de dialogues particulièrement poussé. Lorsque vous discuterez avec le chef d'une de ces factions ou simplement un membre,. Votre choix s’avérera important étant donné que la relation entre votre interlocuteur et son clan pourra évoluer en fonction de celui-ci, et que divers bonus pourraient vous être octroyés.Néanmoins, les factions et leurs membres ne seront pas les seuls à bénéficier de ce nouveau système. En effet,, offrant de nouvelles possibilités. Pour celles et ceux souhaitant en savoir plus, une vidéo de gameplay a été présentée par Bethesda.Pour rappel, la mise à jour Wastelanders arrivera gratuitement sur toutes les plateformes le 7 avril. Fallout 76 arrivera à la même date sur Steam.