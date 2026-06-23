Fallout : La saison 3 de la série TV ira par-delà les jeux

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 juin 2026 à 11h15
Todd Howard a, récemment, évoqué la saison 3 de la série TV Fallout, qui proposera de la nouveauté pour les joueurs de la licence.
Fallout : La saison 3 de la série TV ira par-delà les jeux

Ces derniers temps, de plus en plus d'informations nous parviennent concernant la saison 3 de la série TV Fallout, qui a notamment étoffé son casting. Il y a peu de temps, Todd Howard a révélé que cette nouvelle saison de la série Fallout proposera du contenu inédit, et surtout de la nouveauté pour les fans de la franchise.

La saison 3 de la série Fallout aura du contenu jamais vu dans les jeux

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C'est au micro du média Entertainment Weekly que Todd Howard a prononcé quelques mots concernant l'adaptation en série TV de la licence Fallout. Ainsi, Todd Howard a expliqué que la saison 3 de la série Fallout devrait nous présenter des éléments « jamais vus auparavant dans les jeux »

Nous en avons parlé à la fin de la saison 2, en laissant entendre que nous allions explorer de nouveaux horizons. L'une des choses que nous apprécions tous dans Fallout, c'est la géographie de cet univers et la possibilité de montrer des éléments inédits qui, je pense, surprendront les joueurs, car ils ne les ont jamais vus auparavant dans les jeux.

Todd Howard pourrait ainsi faire référence au fait que La Goule se dirige vers le Colorado à la fin de la saison 2. Il s'agit d'un lieu non présenté dans les jeux de la franchise Fallout. Or, les propos de Todd Howard, qui sont plutôt évasifs, pourraient parler de tout autre chose. Mais, pour en avoir le cœur net, il va falloir encore patienter.

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Le tournage de la saison 3 de la série Fallout va bientôt débuter

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Au cours de ce même échange, Todd Howard a indiqué que la pré-production de la saison 3 de la série TV Fallout est bel et bien en cours. Ce dernier a également spécifié que le tournage de celle-ci va bientôt commencer, sans pour autant donner davantage de précisions.

Pour conclure, rappelons que les deux premières saisons de la série TV Fallout sont disponibles sur Prime. Comme vous vous en doutez, aucune date de sortie n'a encore été communiquée pour la saison 3 de ladite adaptation.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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