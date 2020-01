Fallout 76 : La nouvelle ville Watoga se dévoile en images

Malgré les critiques et les problèmes concernant Fallout 76, Bethesda ne perd pas espoir et continue d'alimenter son jeu. Watoga, une nouvelle ville qui sera intégrée avec Wastelanders, a vu de nouvelles informations et images être partagées à son sujet.

Week-end Double XP Fallout 76

Début : 9 janvier à 18h (heure de Paris)

9 janvier à 18h (heure de Paris) Fin : 13 janvier à 18h (heure de Paris).

Initialement prévue pour la fin de l'année 2019,, dans le but de corriger le moindre problème et d'éviter de nouvelles critiques . Pour patienter, le studio a partagé de nouvelles images de l'une des nouveautés qui seront disponibles via ce DLC,Elle est qualifiée de « Ville du futur », laquelle est très animée et bâtie au sommet d'une série de parking automatisés, permettant de garer ou récupérer simplement votre voiture, avec également la possibilité de faire une maintenance ou un simple nettoyage. Cependant, vous l'aurez compris, celaVous aurez l'occasion d'aller visiter cette ancienne citée. Davantage d'informations seront dévoilées ces prochaines semaines,Toutefois, ce n'est pas la seule information à retenir, puisqu', dans le but de célébrer le début de cette nouvelle année comme il se doit : Fallout 76 est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One.