Fallout 76 présente deux factions de l'extension Wastelanders

La mise à jour Wastelanders devrait prochainement être déployée dans Fallout 76, après plusieurs semaines de retard. En attendant, Bethesda a présenté deux des factions présentes dans les Appalaches.

En vous rendant à Fondation et au Cratère, vous verrez que les lieux ont radicalement changé. Vous trouverez de nouveaux emplacements à explorer, de nouveaux vendeurs avec qui échanger, de nouveaux établis d'artisanat, et de nombreux personnages à qui parler. Cependant, vos interactions avec tous ces gens dépendront de votre réputation envers eux et la façon dont ils vous perçoivent. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour découvrir le nouveau système de Réputation à venir pour les factions de Wastelanders.

Comme vous devez sûrement le savoir,. Certains joueurs peuvent même la tester en avant-première depuis la mi-janvier, comme nous vous le rapportions il y a peu . Pour que l'attente soit moins longue, Bethesda et Obsidian Entertainment partagent, de temps à autre, quelques informations à propos des Wastelanders. Ainsi, après avoir présenté la ville de Watoga , c'est au tour deNous retrouvons donc, qui forment un groupe de travailleurs acharnés qui aiment construire. Ces derniers ont fui les Terres désolées pour s'installer, et ont rénové les bâtiments présents, pour créer une véritable ville,. Bien différents de ces Colons, nous retrouvons également, qui, menés par leur chef Meg, souhaitent remettre la main sur les terres des Appalaches, après avoir appris que d'autres groupes occupaient désormais les lieux. Leur base se trouve dansFinalement, concernant les tests de cette mise à jour sur le Serveur de test privé, Bethesda indique que les retours sont pour le moment positifs et permettent de corriger les problèmes grâce aux rapports envoyés par les joueurs. Si plus de. Finalement, Bethesda rappelle que les cosmétiques disponibles via Twitch Prime peuvent encore être récupérés, et ce, jusqu'au 20 janvier. Fallout 76 est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.