Fallout : La série TV accueille de nouveaux acteurs, dont une star de Star Wars

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 juin 2026 à 15h21
De nouveaux acteurs ont rejoint le casting pour la saison 3 de la série TV Fallout.
Fallout : La série TV accueille de nouveaux acteurs, dont une star de Star Wars

De nombreux téléspectateurs et téléspectatrices attendent avec impatience de connaître la suite des aventures de Lucy, narrées dans la série TV Fallout. Si nous ne possédons pas encore d'informations concernant la saison 3, le casting de la série Fallout ne cesse de s'étoffer et vient, d'ailleurs, d'accueillir trois nouveaux acteurs.

Trois nouveaux acteurs pour la saison 3 de la série Fallout

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La prochaine et troisième saison de la série TV Fallout continue de faire parler d'elle, alors que de nouveaux acteurs ont rejoint le casting. Ainsi, dans les épisodes à venir, nous pourrons retrouver Manny Jacinto, notamment connu pour son rôle dans Star Wars: The Acolyte et The Good Place.

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En complément, Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit) et Emily Mortimer (The Newsroom) seront également de la partie pour la saison 3 de la série TV Fallout. Au moment où nous écrivons ces lignes, aucune information concernant leur rôle n'a été communiquée. Pour rappel, et comme annoncé au mois de mai 2026, Aaron Paul (Breaking Bad) figure également au casting de cette nouvelle saison de la série Fallout.

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La production de la saison 3 de la série Fallout va bientôt débuter

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Selon un récent rapport de Deadline, la production de la saison 3 de la série Fallout devrait débuter ce mois-ci à Los Angeles. Pour autant, il va très falloir attendre un bon moment avant de voir le premier trailer de cette nouvelle saison, et surtout de pouvoir la découvrir sur nos écrans.

En attendant, sachez que les deux premières saisons de la série TV Fallout sont à retrouver sur Prime Video.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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