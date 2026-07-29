Le studio derrière Psychonauts 2 à nouveau indépendant mais contraint de licencier

Victime directe des événements de début juillet, le studio Double Fine n'a pas été fermé par Xbox et a pu redevenir indépendant. Mais cette liberté a coûté leur poste à plusieurs personnes, ajoutant de nouveaux licenciements à la liste de 2026.

Le 6 juillet 2026, Xbox annonçait son vaste plan de restructuration s'accompagnant de milliers de licenciements et d'une séparation avec plusieurs de ses studios. Si Ninja Theory figurait parmi cette liste noire, un autre nom a choqué : celui de Double Fine.

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Placé dans une situation très délicate, le créateur de Psychonauts 2 ignorait à l'époque s'il allait fermer ses portes ou retrouver son indépendance. Si un espoir semblait se dessiner, le compte Bluesky de Double Fine vient de partager une triste nouvelle.

Double Fine vient de perdre 23 employés

Dans une publication datant du 28 juillet 2026, Tim Schafer (le directeur et fondateur du studio) explique qu'il a été contraint de licencier 23 personnes alors que Double Fine comptait 90 employés avant cette révélation. Mais il ajoute que cette nouvelle vague de départs était nécessaire pour garantir la survie du studio.

Aujourd'hui, Double Fine Productions s'est séparé de 23 membres de son staff. En tant qu'équipe restreinte et très soudée, ces décisions ne sont pas prises à la légère. Seule la survie de notre studio nous a obligé à envisager une mesure aussi douloureuse. Notre transition pour devenir une entreprise indépendante implique aussi d'atteindre une taille qui nous permette de tenir.

Le message se termine en précisant que les personnes qui ont quitté Double Fine ont toutes « eu un impact dans nos jeux et notre culture, et elles vont nous manquer. »

Patienter jusqu'à de nouvelles annonces plus réjouissantes

Savoir qu'un studio indépendant est obligé de licencier une partie de son équipe pour survivre est toujours déchirant. Mais il rappelle que l'industrie vidéoludique est dans la tourmente, surtout après les événements survenus début juillet. À l'heure actuelle, il est difficile de savoir à quel point la production du nouveau jeu de Double Fine est impactée et si le calendrier sera fortement affecté par cette réduction de l'équipe.