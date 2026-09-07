Fable : Découvrez le choix audacieux fait pour créer tous les PNJ du titre

S'ils permettent d'ajouter de la vie ou de créer diverses interactions, les PNJ sont souvent des personnages mis de côté lors du développement. Mais Fable a fait un choix à contre-courant, mais une technologie pensée pour gagner du temps.

À l'ère du développement de l'intelligence artificielle et des outils pour faciliter le quotidien, il est légitime de penser que la création de PNJ dans les jeux vidéo est accélérée. C'était d'ailleurs le choix fait par Playground Games pour Fable. En effet, les développeurs avaient imaginé un outil permettant de générer de manière aléatoire un visuel pour les PNJ.

S'il était pensé pour faire gagner du temps aux équipes, le studio a décidé de faire machine arrière et d'opter pour une autre solution. Lors d'une interview avec les journalistes de GamesRadar, Ralph Fulton (le directeur du jeu) a confié que chaque PNJ du jeu avait été créé individuellement.

Donner une identité et une vraie personnalité à chaque PNJ de Fable

Imaginer que chaque personnage rencontré, même ceux que le joueur décide d'ignorer, a été créé pièce par pièce peut sembler insensé. Mais le directeur explique qu'à l'origine, ces figures étaient générées grâce à un outil développé en interne. Ce dernier puisait dans une base de données tous les éléments caractéristiques comme l'apparence du PNJ, son métier ou sa personnalité. Mais les résultats obtenus n'étant pas toujours cohérents, le choix de la création individuelle a été privilégié.

Nous avons défini individuellement chaque aspect de chaque PNJ pour en faire un personnage cohérent et lisible, logique de bout en bout.

Au-delà de la réduction de la génération procédurale, Ralph Futon explique que ce choix a permis aux équipes de développement de pouvoir « lire chaque PNJ » en un instant.

Une volonté de rendre le monde plus vivant, mais qui impacte le temps de développement et le budget

Les chiffres indiqués dans l'échange donnent d'ailleurs un aperçu du temps et du travail consacrés à la création de tous ces personnages secondaires qui peuplent le monde de Fable. À titre d'exemple, il est précisé que la ville de Bowerstone, récemment vue dans le trailer de gameplay de la gamescom 2026, compte à elle seule plus de 400 PNJ différents.

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Cela amène plus de vie dans le monde de Fable, mais un tel choix a eu des répercussions sur le temps de développement et le budget du titre. Maintenant, il faut espérer que ce choix plaise aux joueurs et qu'il renforce bel et bien l'immersion dans Albion. Rappelons que Fable sera disponible dès le 23 février 2027 sur PC, consoles Xbox Series et PlayStation 5.