Fable prend un risque majeur avec son système de butin inédit

Attendu pour 2027, le reboot de Fable par Playground Games dévoile enfin les contours de son système de progression. Fini les petites augmentations de statistiques invisibles, les développeurs promettent des améliorations radicales et un butin directement lié à vos relations sociales en jeu.

Alors que Playground Games a récemment mis en lumière le système de vie sociale et les mécaniques de combat de son futur titre, de nombreuses zones d'ombre entouraient la progression du héros. Les jeux de rôle modernes nous ont habitués à des arbres de compétences tentaculaires où chaque point investi offre un maigre pourcentage de dégâts supplémentaires, ou d'autres bonus. L'équipe britannique a décidé de prendre le contre-pied total de cette tendance pour Fable.

Des améliorations qui changent la donne

Will Kennedy et Craig Littler, les directeurs créatifs du jeu, ont profité de la gamescom pour clarifier leur vision auprès de la presse et notamment Gamespot. L'objectif est que chaque nouvelle compétence acquise doit transformer radicalement l'expérience manette en main. Le joueur ne passera pas son temps à comparer des statistiques mineures dans des menus austères.

Nous voulons que nos améliorations soient véritablement significatives. Vous n'obtiendrez pas des choses comme 1 % de dégâts supplémentaires. Ce que vous obtenez, ce sont des changements majeurs d'envergure.

Pour illustrer ce parti pris, les développeurs prennent l'exemple d'un sortilège lié à l'armement. Dans sa version de base, cette magie permet simplement de suspendre les ennemis dans les airs, offrant un contrôle de foule basique. Une fois améliorée, la compétence débloque une frappe dévastatrice vers le sol, multipliant ainsi l'utilité tactique et l'impact visuel de l'attaque. Cet exemple symbolise la philosophie globale du studio pour l'ensemble de l'arsenal, qui comprendra des épées, des boucliers, de lourds marteaux à deux mains, ainsi que des arcs et des arbalètes.











Le butin au service de la vie sociale

L'autre révélation majeure concerne le système de récompenses. L'exploration d'anciens donjons ou de mines abandonnées ne servira pas uniquement à trouver de l'équipement martial. Le butin sera intimement lié au système de vie sociale du jeu, une mécanique historique de la licence.

Vous pourriez trouver un cadeau qui interagit avec le système de vie sociale. Une fois collecté, vous pourrez l'utiliser sur les PNJ à travers le monde.

Ces présents, parfois absurdes, permettront d'améliorer votre statut et votre réputation auprès de la population d'Albion. Bien que les détails précis sur la variété des constructions de personnages restent encore flous, les récentes démonstrations face aux créatures locales comme les Hollowfolk ou le redoutable Lantern Keeper ont rassuré les joueurs.

Fable est prévu pour le 23 février 2027 sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC. Les développeurs ont également donné quelques précisions sur sa durée de vie.