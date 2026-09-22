Ninja Theory (Senua) : Son avenir est très compromis, la fermeture semble proche

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 septembre 2026 à 16h45
La fermeture semble, malheureusement, très probable pour le studio de développement Ninja Theory.
Ninja Theory (Senua) : Son avenir est très compromis, la fermeture semble proche

Comme vous le savez probablement déjà, le studio de développement Ninja Theory, qui travaille sur Senua, connaît de très grandes difficultés, depuis plusieurs mois. Il y a quelques temps de cela, nous apprenions que XBOX se séparait de Ninja Theory, qui devait dès lors trouver un nouvel acquéreur. Malheureusement, Ninja Theory peine grandement à dénicher un nouvel investisseur.

Ninja Theory ne trouve pas d'acquéreur, la fermeture semble imminente

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Il y a très peu de temps, XBOX a annoncé de nouveaux licenciements, qui impactent notamment Halo Studios, et ce, selon son plan de restructuration en interne. Dans cette nouvelle annonce, notamment disponible sur le site officiel, la firme fait le point sur la situation actuelle de Ninja Theory. Selon les informations partagées par XBOX, deux accords distincts pour le studio de développement Ninja Theory « ont échoué ». De ce fait, XBOX va démarrer « des consultations avec les salariés au sujet d'un projet de fermeture », tout en « continuant à explorer d'autres pistes pour l'avenir ».

Bien que la firme explique chercher encore des solutions pour les créateurs de la franchise Hellblade, l'avenir de Ninja Theory semble réellement très compromis. Il se peut, de ce fait, que le studio de développement soit contraint de fermer dans les prochains mois, si aucun accord de rachat ne se montre concluant très vite.

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À l'heure actuelle, Ninja Theory n'a pas encore pris la parole à ce sujet. De ce fait, il convient encore d'attendre une communication officielle de sa part pour en savoir plus à ce sujet. Pour autant, et comme dit précédemment, il y a des chances que la fermeture du studio Ninja Theory soit annoncée dans les prochains jours. Évidemment, nous ne manquerons de vous tenir informés quand de nouvelles informations à ce propos auront été communiquées.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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