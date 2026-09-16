Fable promet une conclusion épique avec un « véritable sacrifice personnel »

Interrogé sur la quête principale de Fable, le directeur du jeu Ralph Fulton explique que les équipes misent beaucoup sur le dénouement final et sur un choix qui pourrait profondément marquer les joueurs.

La fin d'une œuvre, qu'il s'agisse d'un jeu vidéo, d'un film ou d'une série, peut profondément marquer les esprits ou décevoir la communauté si elle n'est pas à la hauteur des attentes. Playground Games en a bien conscience et accorde une importance toute particulière à la conclusion de la trame principale de Fable.

Viser « l'excellence sans relâche » pour créer la fin de Fable

C'est ce qu'a confié Ralph Fulton (directeur du jeu) lors d'un entretien exclusif avec le journal britannique The Guardian. Rappelons que la fin des précédents opus de la saga a laissé une trace indélébile chez certains joueurs, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais à l'heure où seulement 25 % des joueurs qui se lancent dans une nouvelle aventure voient l'écran de fin du jeu en question, un tel choix semble audacieux, voire un peu risqué.

Il est tentant de se fier aux statistiques de l'industrie pour décider de ne pas trop investir dans le final. Mais nous avons ici recherché la qualité avec acharnement.

Pour inciter les joueurs à s'investir dans Fable jusqu'à la fin de son histoire principale, Ralph Fulton explique que les premières heures de jeu seront assez « légères ». Elles vous pousseront notamment à investir dans l'immobilier, à forger votre réputation... Mais le final proposera « un choix qui vous pousse à réfléchir à votre propre identité, impliquant un véritable sacrifice personnel ».

Un choix à découvrir après une trame principale assez courte

Concrètement, cela signifie que vos choix et vos actions pèseront dans la balance finale et auront un impact sur la conclusion de Fable. Cependant, le thème de ce choix final ou ce qu'il implique n'a pas été révélé afin de tenir les joueurs en haleine. Quoi qu'il en soit, ils devraient rapidement le découvrir car Fable ne devrait pas être long à terminer. Des estimations suggèrent que la campagne principale dure entre 15 et 20 heures, mais qu'elle peut être doublée en comptant les activités annexes.

Rappelons en guise de conclusion que Fable sera disponible à partir du 23 février 2027 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.