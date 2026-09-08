Fable nous en dit plus sur la gestion des commerces en tant que patron

Le directeur du jeu de Fable a, récemment, apporté quelques informations complémentaires concernant l'aspect gestion des commerces et propriétés.

Comme vous le savez probablement déjà, sur Fable, les joueurs et les joueuses pourront acheter différents commerces et propriétés afin de s'enrichir. D'ailleurs, le directeur du jeu, Ralph Fulton, a parlé des mécaniques liées au business sur Fable, tout en offrant quelques détails pour l'optimisation capitaliste.

Optimiser ses commerces sera possible sur Fable

En effet, c'est au cours d'un échange avec les journalistes de GamesRadar, que Ralph Fulton a parlé de la gestion des commerces et des propriétés sur Fable. Ainsi, le directeur du jeu a expliqué que la communauté pourra optimiser le rendement de ses entreprises en faisant les bons choix, notamment quant aux PNJ employés :

L'un des meilleurs moyens d'optimiser une entreprise consiste à déterminer si un salarié travaille réellement assez dur pour augmenter les bénéfices de l'entreprise, si ce n'est pas le cas, à le licencier et à continuer d'essayer de nouveaux collaborateurs jusqu'à trouver celui dont les qualités correspondent à l'entreprise. Bon, si tu arrives à trouver six PNJ qui travaillent dur et que tu les mets à la ferme, tout ça se cumule. Du coup, tu peux tout à fait gagner une fortune grâce à ça. Je ne le savais pas jusqu'à ce qu'un membre de notre équipe de conception de niveaux me le fasse remarquer. Mais c'est en fait la stratégie la plus judicieuse si tu choisis de te lancer dans l'immobilier.

Ainsi, sur Fable, il sera intéressant d'engager des employés avec le trait « Hard Working », étant donné que cela boostera les profits de 20 %. Il n'est donc pas seulement question d'acheter des propriétés, mais bien de les gérer à différents niveaux. D'ailleurs, Fable vous donnera ainsi les responsabilités d'un vrai chef d'entreprise, qui est capable de licencier son équipe.

À lire également Fable : Découvrez le choix audacieux fait pour créer tous les PNJ du titre

Fable vous laisse être un patron cupide ou non

En ce qui concerne la gestion des commerces et propriétés sur Fable, les joueurs et les joueuses auront plusieurs « leviers » et pourront, par exemple, augmenter/baisser les salaires des employés, pour améliorer le rendement, quitte à passer pour un patron impitoyable et sans cœur. Ralph Fulton a pris l'exemple d'une boulangerie pour étayer ses propos :

Bon, je peux augmenter leurs salaires, ce qui les rendra plus heureux, ce qui les incitera à m'apprécier davantage et les rendra peut-être plus performants, ce qui augmentera alors le rendement global de la boulangerie. Mais ce n'est pas sûr. Ça pourrait tout simplement me faire perdre de l'argent. Je pourrais baisser leurs salaires. Ça va sans aucun doute leur faire me détester, les amener à penser que je suis cupide, et ça pourrait réduire leurs performances. Mais ce n'est pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? On joue en quelque sorte avec tout un ensemble de leviers.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, l'aspect gestion des commerces et des propriétés sur Fable sera assez complet et vaste, afin que chacun puisse façonner son héros comme il l'entend. Pour autant, toutes les actions entreprises auront un impact, notamment sur le système de réputation.

Down to business with Fable's director: "You can certainly transform the economic future of people" https://t.co/AmjdpC05ay — GamesRadar+ (@GamesRadar) September 5, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Fable doit sortir le 23 février 2027 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.