Après les nouveaux licenciements de Microsoft, Halo passe chez Activision

Coup de tonnerre dans l'industrie vidéoludique. Microsoft a annoncé une restructuration majeure de ses studios internes. La franchise historique Halo quitte les mains de Halo Studios pour passer sous la direction d'Activision. Une transition qui s'accompagne d'une nouvelle vague de licenciements douloureux pour les équipes de XBOX.

L'univers de XBOX traverse une (nouvelle) période de bouleversements. Dans un communiqué publié ce 22 septembre, la direction a confirmé des changements structurels majeurs qui redessinent totalement le paysage de ses équipes de développement. La nouvelle la plus retentissante concerne sans aucun doute la licence phare de la console américaine. En effet, Activision, l'entité derrière la célèbre saga Call of Duty, prend désormais les rênes de la franchise Halo.

Une restructuration massive et de nouveaux licenciements

Cette décision radicale s'inscrit dans un plan de réorganisation globale orchestré par les hautes instances de XBOX. Ce 22 septembre, l'entreprise a annoncé une nouvelle série de coupes, seulement trois mois après avoir déjà supprimé plus de 1 600 postes. Matt Booty, responsable du contenu chez XBOX, a confirmé que 278 personnes allaient perdre leur emploi, touchant particulièrement Halo Studios, anciennement connu sous le nom de 343 Industries.

Il a tenu à adresser un message aux employés affectés par cette décision difficile.

Je suis profondément reconnaissant pour ce que nos collègues ont construit. Et je sais à quel point la journée d'aujourd'hui sera difficile pour ceux qui partent et pour les équipes qui les entourent.

D'après les déclarations de la direction, cette phase de réinitialisation de l'entreprise serait désormais achevée à 75 %. L'objectif est de consolider davantage les différents studios et les licences de la marque.

La fin d'une ère pour Halo Studios

Pour l'ancienne équipe de 343 Industries, c'est un véritable séisme. Le groupe qui gérait les aventures du Master Chief depuis 2007, enchaînant des titres comme Halo 4, Halo 5 Guardians, Halo Infinite et le remake Halo: Campaign Evolved, voit son rôle drastiquement réduit. Les développeurs restants ne seront plus aux commandes des futurs épisodes. Ils agiront désormais en tant qu'équipe de soutien sous la houlette d'Activision, se contentant d'épauler la communauté et de maintenir les jeux déjà disponibles sur le marché.

Cette annonce sonne comme le crépuscule d'un studio vieux de près de vingt ans, qui a connu des succès mitigés ces dernières années et faisait face à un avenir de plus en plus incertain au sein de l'écosystème XBOX.















Les grandes ambitions d'Activision pour l'avenir

De son côté, Activision ne compte pas faire les choses à moitié. Une nouvelle équipe spécialement dédiée à Halo est en cours de formation, totalement indépendante des développeurs travaillant actuellement sur Call of Duty. Rob Kostich, le président d'Activision, a exprimé son enthousiasme face à ce nouveau défi, tout en soulignant l'importance de l'héritage de la saga.

Pour Halo, notre objectif est de faire le plus grand jeu Halo de tous les temps, digne de son univers et de son héritage, tout en restant fidèle à ce qui a fait que les joueurs l'ont aimé en premier lieu. C'est une ambition audacieuse, que cette franchise mérite. Nous avons déjà commencé à assembler une équipe sur mesure, unique en capacités et en talents, prête et excitée à livrer ce prochain chapitre avec la communauté.

Il est important de noter que ce remaniement ne s'arrête pas là. Les studios World's Edge, responsables de la licence Age of Empires, ainsi que Rare (Sea of Thieves), passent également sous le giron d'Activision. Une concentration des forces qui laisse présager une toute nouvelle stratégie éditoriale pour l'avenir de la marque.